A Scuola con più gusto. Itinerari tra i Saperi e i Sapori. Lunedì l’incontro conclusivo del progetto di educazione alimentare.

Tre istituti comprensivi, un'associazione e la Provincia: lunedì 19 maggio l'incontro finale del progetto di educazione alimentare che ha portato gli alunni a scoprire saperi e sapori del territorio

Lunedì 19 maggio, alle ore 10, presso la Sala Conferenze della Provincia, si terrà l’incontro conclusivo del progetto di educazione alimentare “A SCUOLA CON PIU’ GUSTO, ITINERARI TRA I SAPERI E I SAPORI”.Il progetto, curato dall’associazione “CRESCERE INSIEME” con il patrocinio della Provincia, ha coinvolto gli Istituti Compresivi “De Amicis – Bolani “ e “Carducci – Da Feltre” di Reggio Calabria e l’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni.

All’incontro prenderanno parte il Presidente della Provincia Giuseppe Raffa, il vicepresidente Giovanni Verduci, l’assessore provinciale all’Agricoltura Gaetano Rao, il dirigente provinciale Luigi Rubino, la responsabile del progetto Antonella Zumbo, i Dirigenti delle scuole e una rappresentanza degli alunni.