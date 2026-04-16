‘A sei miglia da Reggio’: tra i ruderi dell’antica Sant’Agata la camminata culturale con ATAM

Un percorso turistico/escursionistico accessibile e adatto anche ai bambini, pensato per essere vissuto in compagnia e in un clima di condivisione

Un viaggio nel tempo, a pochi chilometri dalla città, per riscoprire uno dei luoghi meno conosciuti del territorio reggino. Con l’iniziativa “A sei miglia da Reggio”, ATAM SpA, attraverso l’Infopoint “Turismo & Mobilità”, propone un’esperienza articolata in due momenti: un incontro di approfondimento e una passeggiata culturale tra i ruderi dell’antica Sant’Agata.

L’incontro con i relatori Sabato 18 aprile ore 17:30

L’iniziativa prenderà il via sabato 18 aprile 2026 alle ore 17:30, presso l’Infopoint ATAM “Turismo & Mobilità” di Corso Garibaldi 45, con un momento di confronto e divulgazione aperto al pubblico.

Interverranno:

Giuseppe Basile , Amministratore Delegato ATAM SpA

, Amministratore Delegato ATAM SpA Valeria Varà , architetto

, architetto Orlando Sorgonà , storico

, storico Daniela Neri, Funzionario E.Q. Settore Cultura e Responsabile Biblioteca De Nava

L’incontro offrirà uno sguardo multidisciplinare sulla storia e sul valore culturale dell’antica Sant’Agata, creando le basi per comprendere e vivere in maniera più consapevole l’esperienza sul territorio.

La passeggiata culturale: un’immersione tra storia e paesaggio Domenica 19 aprile

Il cuore dell’iniziativa sarà la passeggiata culturale di domenica 19 aprile 2026, un percorso turistico/escursionistico accessibile e adatto anche ai bambini, pensato per essere vissuto in compagnia e in un clima di condivisione.

Un’esperienza tra natura e memoria, alla scoperta dei ruderi dell’antica città di Sant’Agata, tra scorci suggestivi e tracce di un passato che continua a raccontare la storia del territorio.

Organizzazione e dettagli logistici

Per favorire la partecipazione, è previsto un servizio dedicato di trasporto pubblico:

Linea autobus 126 ATAM Partenza: ore 08:00 – Stazione Centrale Rientro: ore 14:20 – Piazza Chiesa San Giuseppe, Cataforio



In alternativa, sarà possibile raggiungere autonomamente il punto di ritrovo:

Appuntamento ore 08:30 – Piazza Chiesa San Giuseppe, Cataforio

Durante l’escursione è prevista una pausa per un momento conviviale con pic-nic sulla rupe (pranzo a sacco facoltativo).

Si consiglia ai partecipanti di indossare abbigliamento comodo e a strati, adatto a percorsi naturali.

I partecipanti che utilizzeranno il servizio bus dovranno presentarsi muniti di biglietto.



Informazioni e prenotazioni

347 8337830

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Un progetto che unisce mobilità e identità

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione territoriale promosso da ATAM, che attraverso l’Infopoint “Turismo & Mobilità” punta a coniugare trasporto pubblico, turismo sostenibile e riscoperta delle radici culturali.

Un invito a rallentare, osservare e lasciarsi guidare: un viaggio lento tra memoria, natura e identità, per riscoprire Reggio Calabria.