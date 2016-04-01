A Tropea Onde Mediterranee: 13 anni di poesia

Iscrizioni chiuse con più autori del passato per il premio che si assegna il 28 maggio a Tropea, con sei sezioni e una giuria completamente rinnovata

Il Premio Internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee” quest’anno compie 13 anni. Esso ripete di anno in anno i successi precedenti e, nella continuità, incide un segno indelebile nella storia culturale della nostra città con la vivacità e l’entusiasmo che lo caratterizzano da sempre. Il 21 marzo si sono chiuse le iscrizioni per la partecipazione degli autori al Premio Internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee”. I poeti partecipanti sono stati molto più numerosi degli anni passati, in consistente aumento.

Essi provengono da ogni regione d’Italia, dall’estero e anche da Paesi fuori d’Europa; hanno partecipato con opere di alto valore poetico che stanno a indicare la vitalità della poesia, il desiderio di poesia, l’amore per la poesia. Le opere pervenute sono molte, in ogni sezione; evidenziano qualità e alto livello artistico nella tecnica compositiva, con varietà di stile, di concetti e di contenuti.

Esse, nei giorni scorsi, in maniera anonima, sono state consegnate alla Commissione Esaminatrice, completamente rinnovata e formata da persone di comprovate virtù morali e di alto profilo culturale (magistratura, poesia, letteratura, editoria, arte, giornalismo), che nel giudizio definitivo terrà conto dell’originalità, della spontaneità, della creatività, dei contenuti e della struttura dei singoli componimenti, senza condizionamenti di alcun genere o interferenze di alcuno.

Per motivi di riservatezza e di rispetto per il loro lavoro, i nomi dei componenti saranno resi noti soltanto durante la manifestazione di premiazione che avverrà a Tropea, sabato 28 maggio. Per motivi logistici, il luogo della premiazione non è stato ancora deciso, ma sarà comunicato per tempo tramite i normali canali informatici. I vincitori di ogni singola sezione saranno avvisati tempestivamente con ogni mezzo disponibile non appena la C. E. avrà ultimato i suoi lavori.

Come sempre, verranno premiati i primi tre autori con il punteggio più elevato per ogni sezione in cui è articolato il concorso: Onda prima – poesia inedita per alunni di scuola elementare, di scuola media inferiore e di scuola media superiore; Onda seconda – poesia inedita in lingua italiana, per adulti; Onda terza – poesia inedita in vernacolo (tutti i dialetti d’Italia); Onda quarta – poesia edita in lingua italiana; Onda quinta – poesia inedita in lingua straniera (Europa e tutti i Paesi del mondo); Onda sesta – poesia inedita in lingua italiana, per adulti e per alunni di ogni ordine di scuola, con tema specifico: I valori della donazione e della vita (AVIS.

Poesia per la vita). Entusiastica è stata la partecipazione degli alunni delle scuole, specialmente di quelle di Tropea, che hanno risposto molto positivamente all’invito. Gli organizzatori, pienamente soddisfatti per la partecipazione sempre più numerosa e qualificata, sono da tempo al lavoro per una dignitosa accoglienza dei poeti che, anche da molto lontano, verranno nella nostra città a ritirare il premio ad essi assegnato.

Essi confidano in una sentita partecipazione degli Enti Pubblici, delle Associazioni e di chi li rappresenta, dei cittadini tutti per rendere il Premio un punto fermo di alto prestigio nel panorama culturale della nostra terra. Durante la manifestazione, con riferimento a quelle passate, sarà conferito un riconoscimento particolare ad una personalità locale che con la sua opera ha dato onore e lustro alla città di Tropea.

Con l’occasione sarà allestita anche una esposizione di opere d’arte, che sarà curata dalla pittrice Silvana Dell’Ordine, direttore artistico dell’Associazione “Tropea: Onde Mediterranee”, di cui è presidente il prof. Pasquale De Luca, scrittore e poeta, che promuove il Premio e organizza, nel corso dell’anno, altre manifestazioni culturali a Tropea e nei paesi vicini.

La manifestazione sarà allietata da intermezzi musicali, ciò per creare un momento di partecipazione e di simbiosi dell’arte, nelle sue diverse espressioni, con la poesia. 13 anni di poesia non sono pochi, non sono molti. Si lavora perché siano molti, molti di più. Perché c’è tanto bisogno di poesia. Lunga vita alla Poesia. E il Premio Internazionale di Poesia “Tropea: Onde Mediterranee” vuole essere uno strumento di diffusione e di conoscenza della poesia con la fisicità dei suoi cultori e degli autori, con l’obiettivo di far apprezzare e amare la Poesia, anche fuori dalle mura ristrette della scuola.

È proprio per questo che anche quest’anno, pur con le note ristrettezze economiche, verrà pubblicata una pregevole Antologia con tutte le opere partecipanti edita da Meligrana editore, invece l’aspetto logistico sarà curato dalla Thoth sas di Mario Vallone. Bravissime presentatrici saranno chiamate a condurre l’intera manifestazione; le liriche saranno declamate da giovani attori tropeani che, con la loro voce, esalteranno la bellezza delle opere premiate.