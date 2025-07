Calabria, incidente sull’A2 tra un mezzo pesante e un autocarro: traffico deviato e due feriti

A causa di un incidente, il traffico lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in direzione nord (Fisciano), è temporaneamente bloccato, in prossimità degli svincoli di territorio Altilia e Rogliano, in provincia di Cosenza.

Il sinistro, avvenuto al km 282,000, ha coinvolto un mezzo pesante che trasportava animali vivi ed un autocarro. L’impatto ha causato il ferimento di due persone che sono state trasportate in ospedale.

Per consentire il recupero degli animali e la rimozione dei mezzi, il traffico è deviato in direzione nord lungo lo svincolo di Falerna, con proseguimento lungo la SS18 e SS107, e rientro a Cosenza nord.

Il traffico locale è consentito fino allo svincolo di Altilia.

Sul posto stanno operando le Forze dell’Ordine, il 118 e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

