‘Abitare lo spazio’, nuovi arredi urbani sul Lungomare Falcomatà – FOTO

La Via Marina di Reggio Calabria si arricchisce di nuove opere d’arte. Dalla giornata di ieri il Lungomare Falcomatà ha accolto i nuovi arredi urbani realizzati da LabAbitaZone (luogo di ricerca sulle dinamiche urbane della città contemporanea) per il progetto “Abitare lo spazio – Nuovi Luoghi di Abitazione“.

“Arte, design, paesaggio: nuovi arredi sul Lungomare Italo Falcomatà! Le nuove sedute, realizzate dagli artisti di LabAbitaZone, sono parte di un progetto più ampio di rigenerazione urbana che coinvolgerà altri luoghi della città – spiega sulla sua pagina FB il Sindaco Falcomatà – con l’obiettivo di arricchire gli spazi e renderli più ospitali. La città è nostra, prendiamocene cura!

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L’artista Elisabetta Marcianò, una delle pittrici che ha lavorato al progetto invece spiega come “tutto questo va ripetuto in centro come in periferia ( in effetti questo è un progetto di rigenerazione urbana che ha preso vita proprio in una zona periferica della città) e sono fiduciosa nella sua realizzazione e nelle prospettive future illustrate dal nostro sindaco Giuseppe Falcomatà, i vandali esistono ovunque…spero nel controllo del singolo e nel senso civico che appartiene a moltissimi cittadini di Reggio. Grazie per gli apprezzamenti…i primi custodi di Reggio siamo noi.

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Sotto alcuni scatti del nostro Antonello Diano: