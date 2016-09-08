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‘Abitare lo spazio’, nuovi arredi urbani sul Lungomare Falcomatà – FOTO

Nuove sedute d'arte e design sul Lungomare Falcomatà: il progetto Abitare lo spazio di LabAbitaZone punta alla rigenerazione urbana di luoghi della città

08 Settembre 2016 - 18:08 | di Vincenzo Comi

Viaggio, scatto dei nuovi arredi urbani sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria

La Via Marina di Reggio Calabria si arricchisce di nuove opere d’arte. Dalla giornata di ieri il Lungomare Falcomatà ha accolto i nuovi arredi urbani realizzati da LabAbitaZone (luogo di ricerca sulle dinamiche urbane della città contemporanea) per il progetto “Abitare lo spazio – Nuovi Luoghi di Abitazione“.

“Arte, design, paesaggio: nuovi arredi sul Lungomare Italo Falcomatà! Le nuove sedute, realizzate dagli artisti di LabAbitaZone, sono parte di un progetto più ampio di rigenerazione urbana che coinvolgerà altri luoghi della città – spiega sulla sua pagina FB il Sindaco Falcomatà –  con l’obiettivo di arricchire gli spazi e renderli più ospitali. La città è nostra, prendiamocene cura!

L’artista Elisabetta Marcianò, una delle pittrici che ha lavorato al progetto invece spiega come “tutto questo va ripetuto in centro come in periferia ( in effetti questo è un progetto di rigenerazione urbana che ha preso vita proprio in una zona periferica della città) e sono fiduciosa nella sua realizzazione e nelle prospettive future illustrate dal nostro sindaco Giuseppe Falcomatà, i vandali esistono ovunque…spero nel controllo del singolo e nel senso civico che appartiene a moltissimi cittadini di Reggio. Grazie per gli apprezzamenti…i primi custodi di Reggio siamo noi.

Sotto alcuni scatti del nostro Antonello Diano:

Nuove sedute d'arte di LabAbitaZone sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, progetto Abitare lo spazio
Arredi urbani di LabAbitaZone sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, progetto Abitare lo spazio
Sedute realizzate dagli artisti di LabAbitaZone sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria
Nuovi arredi urbani sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria per il progetto Abitare lo spazio
Installazione di LabAbitaZone sul Lungomare Falcomatà a Reggio Calabria, progetto Abitare lo spazio

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