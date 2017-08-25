La stagione estiva dell’Acanto Beach Club sta per arrivare al termine.

Lo stabilimento balneare di Melito Porto Salvo, noto per l’ambiente unico e l’alta qualità dei servizi offerti, organizza l’ultimo party della stagione. Ospite speciale del Closing Summer, Dj Miss Georgia Mos, che nel mese di Giugno aveva fatto danzare lo Stretto al ritmo della sua musica.

Come chiudere in bellezza una stagione di grandi successi se non con la Special Guest che aveva dato il via all’Estate 2017?

Chi è Dj Georgia Mos

Georgia Mos è un giovane talento made in Italy, che fin dalla più tenera età si appassiona al mondo della musica. Questo amore la spinge a girare il mondo in cerca di nuove idee ed ispirazioni. Si trasferisce a Londra dove nasce la sua passione per il mondo del Djing e della musica elettronica. Inizia ad esibirsi in alcuni tra i locali più importanti al mondo come il Nikki Beach di Miami, il 1 OAK di New York, Vip room di Cannes e il Privilege di Ibiza.

Tra Londra e New York perfeziona le abilità di produttrice frequentando diversi studi di produzione internazionali. Nel 2016 esordisce in Italia nel programma televisivo TOP DJ in onda su Italia1 come unica concorrente donna.

L’appuntamento con la commercial house music influenzata dalla electro più attuale e innovativa di Georgia Mos è per sabato 26 Agosto sul Lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo all’Acanto Beach Club.

Gli altri dj della serata

La Mos sarà accompagnata da Dj Claudio Polimeni e Atty Campagna con Voice Alex.

Siete pronti a ballare per l’ultima volta sotto le stelle? L’Acanto Beach Club vi aspetta al Closing Summer sabato 26 Agosto.