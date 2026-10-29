Basket: un derby vero, sentito, vissuto, emozionante. La Dierre resta in vetta
I reggini restano in vetta alla classifica e conquistano la quinta vittoria su sei partite
29 Ottobre 2026 - 15:14 | Comunicato
Contro una Gioiese mai doma, i locali hanno dovuto sudare più di sette camicie per vincerla.
Serata no sotto tanti punti di vista per la squadra di casa, ma nel momento più difficile è emerso il carattere: la Dierre ha riacciuffato il match più volte, anche quando sembrava perso, trovando energie insperate nei momenti chiave. Indelicato autore di 33 punti trascina i suoi.
Ma è un successo di squadra, di cuore, probabilmente formativo anche quando la palla non voleva realmente entrare. Derby da cardiopalma, di quelli che ti lasciano senza fiato e che resteranno a lungo nella memoria dei tifosi.
Equilibratissima la prima parte di gara: 34 a 37. Nel terzo quarto è un testa a testa. Zhytenov è l’uomo del nuovo break.
Tanti, troppi errori dei bianco-blu: Il terzo quarto scrive 50 a 54.
Gioiese inizia alla grande anche il quarto periodo raggiungendo il massimo vantaggio sul più otto.
Tutto finito? Un parziale di 7-0 a favore della Dierre riapre tutto.
Una buona difesa del team di casa, regala l’ultimo pallone alla Dierre ma il tiro della disperazione non va e si volge all’overtime.
1 overtime: La Gioiese ha un nuovo sussulto a canestro, un nuovo più 4. Tutto finito? No, Indelicato segna ancora da tre, il meno uno ad un minuto e otto dal termine. Batalskyi non concretizza da tre ma, la palla scivola dalle mani di Junior con altri 7 secondi da giocare.
Petrovic la impatta e si volge al secondo tempo supplementare.
2 overtime:
Junior pareggia con un libero su due ad un minuto dalla fine.
La Gioiese non riesce a concretizzare l’attacco ed è ancora overtime.
3 overtime:
Dopo due minuti di digiuno, Gioiese vola in vantaggio.
Junior segna e subisce fallo (92-92).
Vozza segna due liberi del nuovo vantaggio a 26 secondi.
Batalskyi firma la stoppata della vittoria.
Indelicato fa uno su due ai liberi con 12 secondi sul cronometro.
Il tabellino
Dierre Basketball Reggio Calabria-Cestistica Gioiese 95-92
(12-18,22-19,16-17,17-13,10-10,8-8,10-7)
Dierre: Pes, Giorgino, Petrovic 14, Vozza 6, Miljanic 7, Batalskyi 11, Marcone 11, Natalini, Misolic 13, Indelicato 33.
All Dario Lo Storto
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