Basket: un derby vero, sentito, vissuto, emozionante. La Dierre resta in vetta

I reggini restano in vetta alla classifica e conquistano la quinta vittoria su sei partite

Contro una Gioiese mai doma, i locali hanno dovuto sudare più di sette camicie per vincerla.

Serata no sotto tanti punti di vista per la squadra di casa, ma nel momento più difficile è emerso il carattere: la Dierre ha riacciuffato il match più volte, anche quando sembrava perso, trovando energie insperate nei momenti chiave. Indelicato autore di 33 punti trascina i suoi.

Ma è un successo di squadra, di cuore, probabilmente formativo anche quando la palla non voleva realmente entrare. Derby da cardiopalma, di quelli che ti lasciano senza fiato e che resteranno a lungo nella memoria dei tifosi.

Equilibratissima la prima parte di gara: 34 a 37. Nel terzo quarto è un testa a testa. Zhytenov è l’uomo del nuovo break.

Tanti, troppi errori dei bianco-blu: Il terzo quarto scrive 50 a 54.

Gioiese inizia alla grande anche il quarto periodo raggiungendo il massimo vantaggio sul più otto.

Tutto finito? Un parziale di 7-0 a favore della Dierre riapre tutto.

Una buona difesa del team di casa, regala l’ultimo pallone alla Dierre ma il tiro della disperazione non va e si volge all’overtime.

1 overtime: La Gioiese ha un nuovo sussulto a canestro, un nuovo più 4. Tutto finito? No, Indelicato segna ancora da tre, il meno uno ad un minuto e otto dal termine. Batalskyi non concretizza da tre ma, la palla scivola dalle mani di Junior con altri 7 secondi da giocare.

Petrovic la impatta e si volge al secondo tempo supplementare.

2 overtime:

Junior pareggia con un libero su due ad un minuto dalla fine.

La Gioiese non riesce a concretizzare l’attacco ed è ancora overtime.

3 overtime:

Dopo due minuti di digiuno, Gioiese vola in vantaggio.

Junior segna e subisce fallo (92-92).

Vozza segna due liberi del nuovo vantaggio a 26 secondi.

Batalskyi firma la stoppata della vittoria.

Indelicato fa uno su due ai liberi con 12 secondi sul cronometro.

Il tabellino

Dierre Basketball Reggio Calabria-Cestistica Gioiese 95-92

(12-18,22-19,16-17,17-13,10-10,8-8,10-7)

Dierre: Pes, Giorgino, Petrovic 14, Vozza 6, Miljanic 7, Batalskyi 11, Marcone 11, Natalini, Misolic 13, Indelicato 33.

All Dario Lo Storto