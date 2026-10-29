Reggina, annullato l’allenamento del pomeriggio: il comunicato della società. Grave lutto
Purtroppo arriva la conferma rispetto a quelle che erano le indiscrezioni
29 Ottobre 2026 - 15:02 | Redazione
“AS Reggina 1914, in tutte le sue componenti, esprime profondo cordoglio e commozione per la scomparsa di un collaboratore di una delle aziende che si occupano dei lavori di mantenimento del centro Sportivo Sant’Agata, avvenuta nella mattinata di oggi. In segno di vicinanza ai familiari ed all’azienda, tutte le attività odierne della prima squadra sono state annullate”.
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