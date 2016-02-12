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Ad Agraria la presentazione di ‘Il cuore e la terra’

Il volume di Nicodemo Oliverio e Franco Laratta sarà presentato il 15 febbraio al Dipartimento di Agraria dagli studenti del gruppo Ares

12 Febbraio 2016 - 11:00 | di Vincenzo Comi

Terreno agricolo, immagine per la presentazione del volume Il cuore e la terra di Oliverio e Laratta

Sarà presentato il prossimo 15 febbraio al Dipartimento di Agraria dell’ Università Mediterranea il volume “Il cuore e la terra” di Nicodemo Oliverio e Franco Laratta.

L’iniziativa è a cura del gruppo studentesco universitario Ares e si svolgerà nell’Aula Seminari del Dipartimento a partire dalle ore 16.

Oltre agli autori, saranno presenti il Rettore Pasquale Catanoso, il direttore del Dipartimento di Agraria Giuseppe Zimbalatti e Michele Mercuri, presidente di Ares.

All’incontro moderato da Salvatore Di Fazio, delegato ai servizi della biblioteca di Agraria, sarà presente anche il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto.

Locandina della presentazione de Il cuore e la terra di Nicodemo Oliverio e Franco Laratta ad Agraria

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