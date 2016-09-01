Ad Ourense si concluderà ‘La Madrugada Tour ‘16’ di Nigra

Si è svolto ieri sera a Giardini Naxos (ME) il concerto di Nigga Radio, il progetto FolkBluesTechno’n’Roll, scritto e prodotto dal maestro Daniele Grasso. Il progetto musicale, di matrice catanese, è attualmente candidato per la seconda volta alla Targa Tenco, categoria “Album in dialetto”. Nigra e la band in tale occasione hanno avuto la possibilità di effettuare un opening act, grazie all’opportunità datagli in tale circostanza dall’organizzazione. I due concerti, hanno destato grande interesse tra i numerosi presenti, allietati, dalla ricerca sonora accompagnata dall’originalità dello stile espressi nei brani presentati da ambo due le formazioni musicali nel corso della serata.

Il cantautore calabrese, Nigra, si dichiara entusiasta dell’esperienza pregressa, che si è realizzata grazie alla stretta collaborazione con lo staff di DCAVE Records e THE CAVE Studio, avvalendosi della produzione artistica del Maestro Daniele Grasso.

L’imminente uscita dell’album “La Stanza di Seta”, sarà preceduta dall’ultima data de “La Madrugada Tour ‘16”, che, passando da oltre 20 città italiane, si concluderà il 9 settembre 2016 presso “El Pueblo” di Ourense nella regione spagnola della Galizia.