City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Serie A: l’esplosione del reggino Favasuli, esaltato anche da Lele Adani

La Nazionale, la Champions e anche la grande prestazione con il Napoli

16 Settembre 2026 - 15:45 | Redazione

Favasuli Napoli

Sta bruciando le tappe il giovane reggino Costantino Favasuli, protagonista con la maglia del Napoli. Il giocatore, entrato nella seconda parte dell’incontro giocato con il Bologna, è stato l’assist man per il gol di Lobotka che ha regalato il successo ai partenopei. Favasuli ha già indossato la maglia della Nazionale Italiana maggiore, esordito in Champions e adesso la serie A, con la consacrazione che arriva da un grande esperto come Lele Adani: “Favasuli? Quest’estate ero ad Ardore Marina ospite dal mio fratello Beppe Bova, posto magnifico. Ho parlato con il padre di Costantino che è di quelle zone. Questo ragazzo ha fame, vera: non si fermerà. È un terzino e ha determinato giocando da ala. E’ uno di quei ragazzi italiani da tenerci stretti, abbiamo proprio bisogno di un ragazzo come lui“. Il riferimento è al calcio italiano che spesso guarda all’estero.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Calcio
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?