Addio a Santi Trimboli. La voce dello sport calabrese in Italia

È morto a Cosenza, all’età di 79 anni, il giornalista Santi Trimboli. Nato a Reggio Calabria il 6 novembre 1945, era giornalista professionista iscritto all’Ordine della Calabria dal 22 novembre 1973. Dopo aver collaborato con i quotidiani “Corriere del Giorno” e “Gazzetta del Sud”, è stato assunto al “Giornale di Calabria” divenendone caposervizio.

È stato anche addetto stampa della Figc Calabria, collaboratore de “La Stampa” e corrispondente del “Corriere dello Sport”. Chiuso “Il Giornale di Calabria” a Piano Lago di Mangone, dal 1980 al 1985, ha curato diversi uffici stampa e collaborato per varie testate calabresi. Assunto in Rai, vi ha lavorato per 25 anni nella sede della Tgr Calabria, dove ha chiuso la sua attività lavorativa da vice caporedattore.

In Rai ha lavorato per tutte le testate sportive del Servizio Pubblico, pur non essendo inserito negli organici di Rai Sport. Per “Tutto il calcio minuto per minuto” ha curato i collegamenti da Catanzaro, Cosenza e Crotone nei loro tornei di Serie B. Per “Stadio Sprint”, “90° Minuto” e “La Domenica Sportiva” ha seguito i nove campionati della Reggina in Serie A.

Nel 2014 è stato docente di “Etica della comunicazione” e del “Sistema dei mass media” nell’ambito del master di secondo livello in management del turismo e del turismo residenziale all’Università della Calabria. Ha svolto anche seminari didattici integrativi sul tema “Il Villaggio Globale e i nuovi modelli di comunicazione”, all’interno dei corsi di laurea sulla valorizzazione dei sistemi turistico-culturali e di scienza del turismo.

Gli sono stati conferiti il “Premio Crotone Provincia”, il “Pericle d’oro”, il “Premio Mitos sport e legalità”, il “Premio professionalità Lyons Rovito Sila Grande”, il “Premio Calabria sport-show”, il premio “Un calabrese speciale a Santena”, il premio ”Commissione Cultura” del Comune di Cosenza.

I funerali di Santi Trimboli saranno celebrati domani, mercoledì 1 ottobre, a Cosenza. Alla famiglia il cordoglio della Redazione di Giornalisti Italia.

fonte: giornalistitalia.it