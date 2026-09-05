Aeroporto, Cantarella: ‘Da Cannizzaro una visione di città. La IV Circ. protagonista del cambiamento

“Quello presentato nei giorni scorsi non è semplicemente un piano di interventi sull’Aeroporto dello Stretto, ma una vera visione di città. Una visione che condivido pienamente e per la quale va riconosciuto al sindaco Francesco Cannizzaro il merito di aver rimesso al centro della programmazione infrastrutture, collegamenti e sviluppo del territorio”.

È quanto dichiara Giuseppe Cantarella, presidente della IV Circoscrizione Reggio Sud, commentando il programma di investimenti da 64 milioni di euro destinato all’Aeroporto Tito Minniti e alle aree connesse.

Cantarella: “Cannizzaro sta dimostrando cosa significa avere una visione”

“A Cannizzaro va il mio plauso personale e istituzionale. Sta dimostrando con i fatti cosa significa avere una visione e, soprattutto, la determinazione necessaria per trasformarla in programmazione e opere concrete. È questa la politica nella quale credo: una politica che non si limita ad amministrare il presente, ma costruisce il futuro”.

Il presidente della IV Circoscrizione sottolinea il valore strategico degli interventi previsti per lo scalo reggino.

Il piano comprende 36 milioni di euro per l’ampliamento dell’aerostazione e il nuovo terminal Arrivi, oltre agli interventi sulle aree circostanti, sulle pavimentazioni aeroportuali, sulla riqualificazione ambientale del lato mare, sulla sicurezza e sulla digitalizzazione dello scalo, con quasi 8 milioni destinati ad accessi, parcheggi e viabilità.

Un insieme di opere che, secondo Cantarella, avrà un impatto significativo anche sulla zona sud della città.

“L’aeroporto può diventare una spinta per il rinnovamento del territorio”

“La crescita dell’aeroporto, gli interventi sulla viabilità e sugli accessi e il sistema dei collegamenti che interessa anche l’area di Saracinello devono diventare una straordinaria spinta per il rinnovamento del nostro territorio”.

Per Cantarella, la grande infrastruttura dovrà generare ricadute anche al di fuori dello scalo, attraverso “riqualificazione, servizi, mobilità e nuove opportunità”.

A questa strategia si aggiunge il progetto del pontile di San Gregorio, rilanciato dal sindaco Cannizzaro, con l’obiettivo di creare un collegamento via mare tra Reggio Calabria e Messina.

Il pontile con Messina e il ruolo dell’Aeroporto dello Stretto

“Anche qui emerge la capacità di Cannizzaro di guardare oltre il singolo intervento. Collegare in maniera efficace la sponda siciliana al nostro aeroporto significa dare finalmente concretezza al concetto di Aeroporto dello Stretto e ampliare enormemente il bacino di utenza del Tito Minniti”.

Secondo Cantarella, si tratta di una scelta capace di incidere sulla mobilità e sulle prospettive di sviluppo dell’intera area dello Stretto.

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“La IV Circoscrizione può diventare uno dei luoghi della nuova Reggio”

Per il presidente della IV Circoscrizione, gli investimenti sull’aeroporto rappresentano anche un’occasione per restituire centralità alla zona sud della città.

“Per troppo tempo abbiamo parlato delle periferie come territori distanti dai grandi processi di sviluppo. Oggi possiamo affermare esattamente il contrario: la IV Circoscrizione può diventare uno dei luoghi nei quali prende forma la nuova Reggio”.

Cantarella evidenzia la necessità di accompagnare questa fase con interventi sulla qualità urbana, sul decoro, sui servizi e sulla valorizzazione del territorio.

“Non basta costruire un aeroporto moderno: dobbiamo costruire un territorio all’altezza dell’aeroporto che stiamo realizzando”.

“La IV Circoscrizione vuole contribuire a costruire il cambiamento”

“Quella indicata da Francesco Cannizzaro è una direzione che condivido con convinzione: programmare, investire e realizzare, restituendo a Reggio la capacità di pensare in grande”.

Cantarella ribadisce la volontà della IV Circoscrizione di accompagnare il percorso avviato dall’Amministrazione comunale.

“La IV Circoscrizione non vuole assistere al cambiamento: vuole contribuire a costruirlo. Ed è attraverso visione, programmazione e capacità di fare squadra che possiamo costruire la Reggio dei prossimi anni”.

Il presidente conclude ricordando il lavoro avviato sul territorio:

“Abbiamo scelto fin dall’inizio una strada precisa: costruire una Circoscrizione presente, aperta e operativa, capace di ascoltare i cittadini ma anche di trasformare le segnalazioni in proposte concrete. Sappiamo che il percorso è impegnativo e che i risultati richiedono lavoro, confronto e tempo, ma la macchina è ormai pienamente avviata”.

L’obiettivo, conclude Cantarella, è “dare voce ai territori e costruire, insieme all’Amministrazione Comunale e con il fondamentale supporto del nostro Sindaco Francesco Cannizzaro, una Reggio Sud sempre più protagonista”.