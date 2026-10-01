Affari tuoi parla reggino, Noemi: ‘Avrei voluto un altro finale’ – FOTO

La coppia è stata protagonista del programma condotto da De Martino nella serata di ieri

Due reggini protagonisti nella puntata di Affari Tuoi in onda ieri sera, mercoledì 30 settembre, su Rai 1. A rappresentare la Calabria nel celebre gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino è stata Noemi Ferrante, originaria di Condofuri, accompagnata nell’avventura televisiva da un altro reggino Antonino Macheda.

Una serata vissuta tra emozione, speranze e tensione, davanti alle telecamere di uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Il risultato finale non è stato quello sperato, ma per Noemi l’esperienza vissuta negli studi Rai è andata ben oltre l’esito della partita.

Noemi Ferrante dopo Affari Tuoi: “Non sono tornata a casa a mani vuote”

A raccontare le sensazioni dopo la partecipazione è stata la stessa Noemi Ferrante attraverso un post pubblicato sui social.

“Avrei voluto raccontarvi un altro finale. Eppure, oggi, ripensando a tutto quello che è successo, sento di non essere tornata a casa a mani vuote. Ci sono emozioni che non entrano dentro un pacco. E ci sono persone che, senza nemmeno accorgertene, diventano parte di te”.

La concorrente reggina ha ricordato soprattutto il rapporto nato con gli altri protagonisti del programma.

“In questo viaggio ho conosciuto dei compagni di avventura meravigliosi. Abbiamo condiviso ansie, risate, emozioni, speranze e momenti che resteranno impressi nella memoria”.

Un’esperienza breve ma intensa, capace, secondo Ferrante, di creare rapporti destinati ad andare oltre la trasmissione.

“È difficile spiegare a chi non l’ha vissuto cosa significhi condividere un’esperienza così intensa. In pochi giorni si creano legami, complicità e ricordi che sembrano appartenere a una vita intera”.

Il ringraziamento a Condofuri e Stefano De Martino

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Nel messaggio pubblicato dopo la puntata c’è spazio anche per Condofuri e per i tanti cittadini che hanno seguito e sostenuto la partecipazione della concittadina ad Affari Tuoi.

“Sono tornata a casa con il cuore pieno di emozioni, con ricordi che custodirò per sempre e con persone che spero rimangano nella mia vita ancora a lungo. Grazie amici miei. Grazie a Condofuri e a tutti i miei compaesani per l’affetto immenso che mi avete mandato”.

Ferrante ha quindi ringraziato la trasmissione e il conduttore Stefano De Martino.

“Grazie Affari Tuoi per avermi fatto vivere qualcosa che, sono certa, non dimenticherò mai. Grazie Stefano De Martino per il supporto. Ma un GRAZIE immenso va alla mia famiglia”.

Il messaggio si chiude con una frase che sintetizza il valore personale attribuito all’esperienza televisiva: