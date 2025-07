Dal tramonto alla notte: al Vulcano Beach Club il 10 agosto è targato Afrojack

L’estate al Vulcano Beach Club di Gioia Tauro continua a regalare emozioni. Dopo il successo degli eventi con dj Prezioso e Bresh Italia, arriva uno degli appuntamenti più attesi della stagione: Riva Beach Festival, in programma sabato 10 agosto dalle ore 17:00.

Un evento che promette musica no stop dal tramonto alla notte, in una delle location più suggestive della costa calabrese.

Afrojack protagonista del Riva Beach Festival

Il nome in cima alla line-up è di quelli che non hanno bisogno di presentazioni: Afrojack, superstar mondiale della musica elettronica. Producer, DJ, vincitore di Grammy Award, autore di hit internazionali come Take Over Control, Ten Feet Tall, Give Me Everything (con Pitbull e Ne-Yo). Afrojack ha calcato i palchi più prestigiosi al mondo, da Tomorrowland all’Ultra Music Festival, e adesso arriva sul lungomare di Gioia Tauro per infiammare la notte del Vulcano.

Insieme a lui, sul palco del Riva Beach Festival, saliranno anche:

Gregor Salto , noto per i suoi mix esplosivi tra house, latin ed elettronica,

, noto per i suoi mix esplosivi tra house, latin ed elettronica, Ricky Le Roy, icona della scena club italiana, pronto a far scatenare la dancefloor.

Un’occasione irripetibile per vivere una serata di musica, energia e libertà in riva al mare.

Servizio bus: vivi la festa senza pensieri

Per l’occasione, è previsto un servizio bus dedicato da numerosi centri della provincia. Tre linee (N1, N2, N3) copriranno le aree di:

Reggio Calabria , Villa San Giovanni , Scilla , Palmi

, , , Tropea , Nicotera , Capo Vaticano , S. Ferdinando

, , , Taurianova, Cittanova, Polistena, Rosarno

Con arrivo previsto tra le 17:15 e le 17:45 direttamente al Vulcano Beach Club.

Vulcano Beach Club: il cuore dell’estate

Il Vulcano Beach Club è ormai la casa dei grandi eventi dell’estate calabrese. Una location che unisce mare, relax e nightlife, diventata punto di riferimento per chi cerca divertimento di qualità. Lettini, ombrelloni, un panorama mozzafiato e una programmazione artistica che non ha nulla da invidiare ai grandi festival internazionali.

Info e prenotazioni

3271858430 – 3935422166

Biglietti su TicketSms, CLICCA QUI.

Per rimanere aggiornato su tutte le novità, segui la pagina Instagram: @vulcanobeachgioiatauro