L’agente Danilo Quarto: ‘Spero vinca il campionato la Reggina’. E spiega perchè

Lunga intervista realizzata dai colleghi di Tuttomercato24.com a Danilo Quarto ex presidente dell’Audace Cerignola (in testa al campionato di serie C) ed esperto agente. Di seguito il passaggio riguardante la Reggina: “Due settimane fa sembrava tutto chiuso, quando il Siracusa ha ribaltato il risultato al Granillo nello scontro diretto. Ma la sconfitta contro l’Acireale ha riaperto ogni il discorso per la vittoria diretta del campionato.

Sinceramente anche in questo caso parliamo di due società molto solide che meriterebbero il salto di categoria. Sarà un testa a testa fino all’ultima giornata.

Da adetto ai lavori devo essere imparziale ma è normale che spero che la spuntino gli amaranto (Reggina) in quanto sarei felice ed orgoglioso per Thiago (Capomaggio) sarebbe la ciliegina sulla torta per una stagione incedibile”.