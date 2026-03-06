Reggio, dipendenti aggrediti al ‘Riuniti’: la solidarietà del GOM
"L’episodio è stato immediatamente segnalato e ha richiesto l’intervento del personale del Posto fisso di Polizia del presidio" la nota
06 Marzo 2026 - 10:24 | Comunicato Stampa
Nuovo episodio di violenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Nella giornata di ieri un’aggressione ha coinvolto alcuni dipendenti nei locali della Direzione Medica del presidio “Riuniti”. Sull’accaduto è intervenuta la Direzione Strategica del Gom con una nota ufficiale.
La nota del Grande Ospedale Metropolitano
“La Direzione Strategica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria esprime piena solidarietà e vicinanza ai dipendenti aggrediti quest’oggi (ieri, ndr) nei locali della Direzione Medica del Presidio “Riuniti” da parte di un utente”.
“L’Ospedale condanna con fermezza ogni forma di violenza ai danni degli operatori impegnati quotidianamente nella tutela della salute pubblica. L’episodio è stato immediatamente segnalato e ha richiesto l’intervento del personale del Posto fisso di Polizia del presidio”.