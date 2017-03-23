Agorà: conferenza sulla legalità ‘Joe Petrosino’

Sabato 25 marzo, presso la prestigiosa location del Convitto Nazionale Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, il Circolo Culturale “L’Agorà” organizza una conferenza sul tema della legalità dal titolo „Joe Petrosino”, il poliziotto italo-americano ucciso il 12 marzo di 108 anni fa a Palermo, a piazza Marina, dove era arrivato per combattere l’organizzazione criminale della “Mano nera”, l’antesignana della mafia. Il tema della giornata fa parte della programmazione denominata “I giorni della civetta” . Esso è il filo conduttore di una serie di incontri che ha per protagonisti diverse figure che si sono battute per il trionfo della legalità. Il titolo ricalca al plurale il romanzo che diede la fama a Leonardo Sciascia “Il giorno della civetta”. Legalità, rispetto delle regole, trasparenza, termini interessanti e dall’alto significato sia sociale che culturale. Da queste premesse il Circolo Culturale “L’Agorà” prosegue questo percorso con una serie di conversazioni su vario tema che hanno lo scopo di analizzare tale sfera ed anche quest’anno ha deciso di organizzare altre iniziative in tal senso. Ospite della manifestazione organizzata dal sodalizio culturale reggino, sarà il discendente del noto investigatore italo-americano che presenterà il volume “Joe Petrosino l’incorruttibile”.