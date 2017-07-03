Agraria, aperto l’InfoPoint Immatricolazioni
Dal 3 luglio al 4 agosto e dal 21 agosto al 29 settembre lo spazio informativo del Dipartimento di Agraria dà informazioni su corsi, test, immatricolazioni e tasse
03 Luglio 2017 - 18:44 | di Vincenzo Comi
Agraria InfoPoint Immatricolazioni è lo spazio informativo del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio di Calabria in cui vengono date informazioni sui Corsi di Laurea, sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.
E’ attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 dal 3 luglio al 4 agosto luglio e dal 21 agosto al 29 settembre 2017.
Le attività dell’InfoPoint
Presso l’InfoPoint si svolgono le seguenti attività:
- orientamento e informazioni sull’offerta formativa del Dipartimento
- distribuzione materiale informativo
- informazione sul test di valutazione
- informazioni sulle procedure di immatricolazione
- informazioni su tasse e agevolazioni
- informazioni su accesso alla Casa dello Studente
INFOLINE
È attiva dal 3 luglio al 4 agosto e dal 21 agosto al 29 settembre chiamando
lo 0965-1694206 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Inoltre per
ulteriori info: <mailto:orienta@agraria.unirc.it> orienta@agraria.unirc.it
Il Dipartimento di Agraria e i suoi corsi
Dipartimento di Agraria |Agricoltura Ambiente Alimenti|
Studiare l’Agricoltura significa approfondire le conoscenze delle tecniche di coltivazione, di allevamento, di utilizzazione e trasformazione dei prodotti della terra, coniugando la qualità delle produzioni con la tutela dei sistemi agricoli e forestali, dell’ambiente e della salute dell’uomo.
Studiare le Foreste e l’Ambiente consente di approfondire le conoscenze sugli ecosistemi forestali e sulla multifunzionalità del bosco, di analizzare le tecnologie per la valorizzazione sostenibile delle risorse e di pianificare azioni e interventi di tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.
Studiare gli Alimenti significa acquisire una visione olistica delle attività e delle problematiche legate alla produzione e al consumo dei prodotti alimenti, per garantire sicurezza, qualità e igiene e per conciliare economia ed etica nella loro produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione.
Per saperne di più : http://www.agraria.unirc.it/articoli/17919/agraria-infopoint-immatricolazioni
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