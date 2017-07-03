Agraria, aperto l’InfoPoint Immatricolazioni

Agraria InfoPoint Immatricolazioni è lo spazio informativo del Dipartimento di Agraria dell’Università di Reggio di Calabria in cui vengono date informazioni sui Corsi di Laurea, sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari.

E’ attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.00 dal 3 luglio al 4 agosto luglio e dal 21 agosto al 29 settembre 2017.

Le attività dell’InfoPoint

Presso l’InfoPoint si svolgono le seguenti attività:

orientamento e informazioni sull’offerta formativa del Dipartimento

distribuzione materiale informativo

informazione sul test di valutazione

informazioni sulle procedure di immatricolazione

informazioni su tasse e agevolazioni

informazioni su accesso alla Casa dello Studente

INFOLINE

È attiva dal 3 luglio al 4 agosto e dal 21 agosto al 29 settembre chiamando

lo 0965-1694206 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Inoltre per

ulteriori info: <mailto:orienta@agraria.unirc.it> orienta@agraria.unirc.it

Il Dipartimento di Agraria e i suoi corsi

Dipartimento di Agraria |Agricoltura Ambiente Alimenti|

Studiare l’Agricoltura significa approfondire le conoscenze delle tecniche di coltivazione, di allevamento, di utilizzazione e trasformazione dei prodotti della terra, coniugando la qualità delle produzioni con la tutela dei sistemi agricoli e forestali, dell’ambiente e della salute dell’uomo.

Studiare le Foreste e l’Ambiente consente di approfondire le conoscenze sugli ecosistemi forestali e sulla multifunzionalità del bosco, di analizzare le tecnologie per la valorizzazione sostenibile delle risorse e di pianificare azioni e interventi di tutela e salvaguardia del territorio e del paesaggio rurale.

Studiare gli Alimenti significa acquisire una visione olistica delle attività e delle problematiche legate alla produzione e al consumo dei prodotti alimenti, per garantire sicurezza, qualità e igiene e per conciliare economia ed etica nella loro produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione.

Per saperne di più : http://www.agraria.unirc.it/articoli/17919/agraria-infopoint-immatricolazioni