Ai videodibattiti delle Muse venerdì opinion leader il dott. Enzo Nociti

Continua la ricca programmazione 2014/2015 del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse” di Reggio Calabria che, come ogni primo venerdi del mese, il 6 febbraio alle ore 19 presso la Sala D’Arte “Le Muse” di via San Giuseppe 19, vedrà ancora una volta “I VIDEODIBATTITI delle MUSE”.

Un appuntamento che segue come tematica “I Vizi Capitali” ed in particolare per questa conversazione il tema dell’ ”invidia”.

Una serata ancora una volta a cura della giornalista Paola Abenavoli che, in veste di critica attenta e competente, converserà con il pubblico su quella che è stata l’esperienza visiva intorno a questo argomento.

Giuseppe Livoti, presidente del sodalizio reggino, ricorda come il viaggio in quelli che sono i comportamenti morali dell’animo, continua con interesse e partecipazione, poiché accomuna ogni età dell’uomo. L’idea di coinvolgere il pubblico eterogeneo crea interazione su argomenti sempre attuali e ricchi di morale filosofica e cristiana.

L’invidia è un vizio che colpisce tutti, continua Livoti, ma passa ignorata perché non sappiamo di essere invidiosi. “Tutti sanno condividere le sofferenze di un amico ma ci vuole un’ anima veramente bella per godere dei suoi successi” scrive Oscar Wilde, monito

questo che attesta che, confrontarsi con gli altri serve per imparare a riconoscere ciò che si è, e ciò che sono gli altri.

Come ogni in ogni dibattito la presenza di un – opinion leader – contribuisce a mantenere vivo il dibattito, creando così maggiore diversità di esperienze.

L’opinion leader di venerdi 6 febbraio è il dott. Enzo Nociti – geriatra e dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria. Nociti sollecitato dai vari interventi in sala, esprimerà il suo parere su quello che è definito, ”… un sentimento di dolore e di tristezza per il bene degli altri”.