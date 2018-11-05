Giorni di angoscia per il futuro della Viola. E’ in bilico il destino del club neroarancio, chiusa l’amara pagina legata a Coppolino si è alla ricerca di soluzioni che possano consentire il prosieguo della stagione.

I tifosi neroarancio hanno lanciato una raccolta fondi su Growish, garanti Cesare Sant’Ambrogio e William Lo Cicero, dove i fondi andranno destinati direttamente ai giocatori, aiutando indirettamente la società. Sinora sono stati raccolti circa 1500 euro, Per dare il proprio contributo basta cliccare qui.