‘Aiutiamo la Viola’, i tifosi neroarancio lanciano la raccolta fondi
I tifosi neroarancio lanciano una raccolta fondi su Growish per sostenere i giocatori della Viola Basket nel momento più delicato per il club
05 Novembre 2018 - 18:00 | di Vincenzo Comi
Giorni di angoscia per il futuro della Viola. E’ in bilico il destino del club neroarancio, chiusa l’amara pagina legata a Coppolino si è alla ricerca di soluzioni che possano consentire il prosieguo della stagione.
I tifosi neroarancio hanno lanciato una raccolta fondi su Growish, garanti Cesare Sant’Ambrogio e William Lo Cicero, dove i fondi andranno destinati direttamente ai giocatori, aiutando indirettamente la società. Sinora sono stati raccolti circa 1500 euro, Per dare il proprio contributo basta cliccare qui.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie