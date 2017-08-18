La Met Extra Viola Reggio Calabria è lieta di comunicare l’arrivo di Andrew Joseph Pacher.

Ala grande di 208 cm per 111 kg, l’americano classe 1992, ritorna in Italia dopo una buona esperienza con la Knights Legnano.

Cresciuto nella Wright State University, dopo essere stato eleggibile per il Draft NBA 2014, Pacher ha vissuto la sua prima esperienza in Europa con la Starwing Basilea con la quale ha ottenuto il titolo di miglior marcatore del campionato svizzero. L’ultima stagione ha vestito i colori della Vasas Akademia Budapest.

Il ragazzo è entusiasta della sua nuova destinazione e tra pochi giorni si unirà al gruppo per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Un arrivo di qualità che va a completare il roster a disposizione del coach Marco Calvani.

Benvenuto AJ !