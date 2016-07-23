Al Bocale ADMO arrivano due ’97

Due colpi di mercato per il Bocale ADMO: l'esterno Infusino dalla Gioiese e il portiere Pecora dal San Giuseppe, entrambi classe '97

Nuovo colpo in entrata per il Bocale ADMO, che nella giornata di mercoledì 20 luglio ha raggiunto l’accordo con Simone Ferdinando Infusino, esterno di centrocampo classe ’97, proveniente dalla Gioiese.

Rapido e pungente, Infusino ha vinto l’ultimo campionato di Prima Categoria con la maglia del club di Gioia Tauro, futuro avversario dello stesso Bocale in Promozione, mettendo a segno due reti. Un valido innesto per mister Leonardis, il quale conosce alla perfezione le capacità del ragazzo, avendolo guidato per tutta la scorsa stagione, un altro ‘under’ di qualità che sarà molto utile.

La trattativa per portare alla corte di Leonardis il giovane esterno, è stata condotta e portata a compimento dal D.S. biancorosso Nino Cogliandro.

Il Bocale ADMO ha messo a segno un altro bel colpo di mercato nella giornata di venerdì 22 luglio, raggiungendo l’accordo con Pietro Pecora, portiere classe ’97 reduce da una stagione più che positiva con la maglia del San Giuseppe, in cui ha collezionato 16 presenze.

L’operazione che ha portato Pecora in biancorosso è stata completata dal Presidente Pippo Cogliandro, ma portata avanti dal Direttore Generale Francesco Ventra, il quale voleva fortemente arrivare a questo giovane portiere dal grande potenziale.

Saranno quindi Pecora e Cuzzucoli i due portieri del Bocale ADMO per la stagione 2016/2017, due validi estremi difensori che settimana dopo settimana si contenderanno una maglia da titolare, dimostrandosi sempre pronti, attenti e determinati.