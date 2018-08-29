Un piccolo angolo di paradiso dedicato al relax estivo che offrirà agli avventori servizi innovativi, vi avevamo parlato così del Boccaccio Beach all’inizio di questa estate e non si può di certo dire che il lido, situato sul lungomare di Villa San Giovanni, non abbia mantenuto le promesse e le aspettative degli avventori.

In quest’estate 2018 infatti il Boccaccio si è imposto sulla scena reggina con i suoi innumerevoli servizi di qualità ed ha conquistato cittadini e turisti.

Sole, mare, relax, buona cucina, gelati, ma anche tanta musica live nel bellissimo stabilimento balneare di Cannitello. Musica che ha allietato tantissime serate del lido Boccaccio e che continuerà a farlo anche adesso, quando la stagione estiva sta per volgere al termine.

Venerdì 31 agosto: i Blaskom in concerto

L’appuntamento con il lido omonimo del ristorante – albergo fra i più conosciuti in città è per venerdì 31 agosto alle ore 22:30 per un dopo cena in compagnia dei Blaskom la cover band di Vasco Rossi!

L’ingresso è libero ed il Boccaccio non vede l’ora di far trascorrere ai suoi affezionati avventori una serata di musica con vista sul mare! “Boccaccio”, un nome ed una storia sinonimo di qualità e passione, che oggi vede i ragazzi della famiglia Sottilaro, giovani imprenditori, aggiungere freschezza e innovazione alle storiche tradizioni portate avanti per decenni dai loro genitori, fondatori del Boccaccio.

Pronti ad immergervi per una notte nella bellissima musica di Vasco in compagnia della cover band reggina Blaskom? Il Boccaccio Beach vi attende numerosi!

La formazione dei Blaskom

Blaskom Band: Davide Laganà, batteria e voce – Edoardo Pedà , voce – Tonino Crea, basso – Rodolfo Megale, chitarra – Sergio Rindone, tastiere e voce.