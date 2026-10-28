Reggina-Ragusa ed Enna-Reggina: una curiosa coincidenza accompagnerà i due incontri
Saranno i prossimi avversari degli amaranto dopo il match di oggi con il Favara
28 Ottobre 2026 - 12:03 | Redazione
Una curiosa coincidenza accompagnerà i prossimi due impegni di campionato della Reggina. Gli amaranto affronteranno prima il Ragusa, domenica al Granillo e successivamente l’Enna, in trasferta l’8 novembre. Entrambe le formazioni siciliane dovranno fare a meno dei rispettivi allenatori in panchina.
Reggina, Ragusa ed Enna senza i tecnici: identica squalifica
Il Giudice Sportivo, infatti, ha inflitto quattro giornate di squalifica a Francesco Bianco, allenatore del Ragusa, “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”. Stesso provvedimento e identica motivazione per Alfredo Cimino, tecnico dell’Enna, fermato, però, per cinque turni.
Una coincidenza, come detto, che riguarda proprio le due squadre che la Reggina affronterà dopo il recupero infrasettimanale contro il CastrumFavara. Per Marchionni, dunque, due sfide consecutive contro avversarie che non potranno contare sulla presenza dei rispettivi allenatori in panchina.
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