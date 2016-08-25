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Al Calajunco Yacht Club una serata a favore dei terremotati

Al Calajunco Yacht Club una serata di beneficenza: l'incasso sarà devoluto ai terremotati di Amatrice, biglietto a 3 euro

25 Agosto 2016 - 18:49 | di Vincenzo Comi

Serata di beneficenza al Calajunco Yacht Club a favore dei terremotati di Amatrice

Questa sera al Calajunco Yacht Club 2016 si terrà una serata di beneficenza in cui l’incasso verrà devoluto a favore dei terremotati di Amatrice.

Il costo del biglietto è di 3€ ma è possibile donare anche più.

Un’iniziativa alla quale partecipano oltre ai gruppi referenti del Calajunco Mood, Share e Miami anche altri gruppi esterni come Salsa Reggio VidaLoca e tantissimi privati ed associazioni.

Questa sera lo scopo della serata è solo dare più aiuto possibile ad Amatrice, e tutti sono certi del grande apporto dei reggini..

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