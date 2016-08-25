sabato 7 Novembre 2026 - Aggiornato alle 21.24
Al Calajunco Yacht Club una serata a favore dei terremotati
Al Calajunco Yacht Club una serata di beneficenza: l'incasso sarà devoluto ai terremotati di Amatrice, biglietto a 3 euro
25 Agosto 2016 - 18:49 | di Vincenzo Comi
Questa sera al Calajunco Yacht Club 2016 si terrà una serata di beneficenza in cui l’incasso verrà devoluto a favore dei terremotati di Amatrice.
Il costo del biglietto è di 3€ ma è possibile donare anche più.
Un’iniziativa alla quale partecipano oltre ai gruppi referenti del Calajunco Mood, Share e Miami anche altri gruppi esterni come Salsa Reggio VidaLoca e tantissimi privati ed associazioni.
Questa sera lo scopo della serata è solo dare più aiuto possibile ad Amatrice, e tutti sono certi del grande apporto dei reggini..
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie