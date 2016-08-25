Al Calajunco Yacht Club una serata a favore dei terremotati

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Un’iniziativa alla quale partecipano oltre ai gruppi referenti del Calajunco Mood, Share e Miami anche altri gruppi esterni come Salsa Reggio VidaLoca e tantissimi privati ed associazioni.

Questa sera lo scopo della serata è solo dare più aiuto possibile ad Amatrice, e tutti sono certi del grande apporto dei reggini..

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