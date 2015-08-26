Al Castello Ruffo di Scilla il workshop ‘I social media nella strategia di comunicazione integrata territoriale ‘

Si terrà al Castello Ruffo di Scilla (RC), alle 17 di venerdì 28 agosto, un workshop sul tema I social media nella strategia di comunicazione integrata territoriale . Il workshop, organizzato dai Digital Champions della provincia di Reggio Calabria in collaborazione con il Comune di Scilla, ha come principale scopo focalizzare l’attenzione sull’importanza del web e dei social media nella promozione turistica del territorio. L’evento è rivolto a chiunque abbia a cuore la promozione del proprio territorio, ed in particolare alle Amministrazioni, agli Enti di promozione territoriale e a quanti operano nel settore turistico. Un programma ricco d’interventi da parte di esperti del settore, suddiviso in tre sessioni: – Best Practices: verranno presi in esame alcuni casi di successo relativi all’uso del web e delle piattaforme social per la promozione turistica del territorio, analizzando le implicazioni sul territorio e sui servizi di promozione turistica; – PA e social media. Strategie per una percorso collaborativo di promozione del territorio: nella seconda parte verranno analizzate e spiegate le principali azioni, le risorse e le strategie di comunicazione essenziali per una presenza efficace sui social da parte di chi opera per la promozione del territorio; – Strumenti: in questa ultima parte verranno presentati, da parte di esperti del settore turistico, alcuni tra i principali strumenti per una presenza efficace sui social. Un’occasione unica, nello scenario incantevole del Castello Ruffo di Scilla, per analizzare l’impatto del digitale, e in particolar modo dei social media, sulla promozione turistica e del territorio. Un modo anche per prendere confidenza con un linguaggio e una forma di comunicazione spesso ostica, per chi non è del settore. Del resto, lo scopo dell’attività dei Digital Champions è proprio fare da tramite tra il mondo digitale e chi si sta affacciando a questo mondo, allo scopo di rendere il proprio territorio visibile anche sui nuovi canali del web. Con questo workshop vogliamo rendere appetibili, con un linguaggio semplice e alla portata anche di chi non è del settore, le pratiche e gli strumenti strategici per una presenza efficace dei territori sul web e sui social network.

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