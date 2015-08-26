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Al Castello Ruffo di Scilla il workshop ‘I social media nella strategia di comunicazione integrata territoriale ‘

Il 28 agosto i Digital Champions e il Comune di Scilla riuniscono amministrazioni ed operatori turistici per capire come usare il web nella promozione del territorio

26 Agosto 2015 - 15:35 | di Redazione

Il Castello Ruffo di Scilla, sede del workshop sui social media nella comunicazione territoriale

Si terrà al Castello Ruffo di Scilla (RC), alle 17 di venerdì 28 agosto, un workshop sul tema I social media nella strategia di comunicazione integrata territoriale . Il workshop, organizzato dai Digital Champions della provincia di Reggio Calabria in collaborazione con il Comune di Scilla, ha come principale scopo focalizzare l’attenzione sull’importanza del web e dei social media nella promozione turistica del territorio. L’evento è rivolto a chiunque abbia a cuore la promozione del proprio territorio, ed in particolare alle Amministrazioni, agli Enti di promozione territoriale e a quanti operano nel settore turistico. Un programma ricco d’interventi da parte di esperti del settore, suddiviso in tre sessioni: – Best Practices: verranno presi in esame alcuni casi di successo relativi all’uso del web e delle piattaforme social per la promozione turistica del territorio, analizzando le implicazioni sul territorio e sui servizi di promozione turistica; – PA e social media. Strategie per una percorso collaborativo di promozione del territorio: nella seconda parte verranno analizzate e spiegate le principali azioni, le risorse e le strategie di comunicazione essenziali per una presenza efficace sui social da parte di chi opera per la promozione del territorio; – Strumenti: in questa ultima parte verranno presentati, da parte di esperti del settore turistico, alcuni tra i principali strumenti per una presenza efficace sui social. Un’occasione unica, nello scenario incantevole del Castello Ruffo di Scilla, per analizzare l’impatto del digitale, e in particolar modo dei social media, sulla promozione turistica e del territorio. Un modo anche per prendere confidenza con un linguaggio e una forma di comunicazione spesso ostica, per chi non è del settore. Del resto, lo scopo dell’attività dei Digital Champions è proprio fare da tramite tra il mondo digitale e chi si sta affacciando a questo mondo, allo scopo di rendere il proprio territorio visibile anche sui nuovi canali del web. Con questo workshop vogliamo rendere appetibili, con un linguaggio semplice e alla portata anche di chi non è del settore, le pratiche e gli strumenti strategici per una presenza efficace dei territori sul web e sui social network.

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