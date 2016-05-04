Incontro ‘La ricreazione è finita’ con lo studioso Roger Abravanel

Alla Sala Versace del Cedir l'incontro con Roger Abravanel e circa 600 studenti sul ruolo di scuola, famiglie e istituzioni

Si terrà domani presso la Sala Versace del Cedir di Reggio Calabria alle ore 9:00 l’incontro pubblico “La ricreazione è finita” alla presenza dello studioso e saggista di fama internazionale Roger Abravanel, manager di McKinsey ed editorialista del Corriere della Sera, e del Sindaco della Città Giuseppe Falcomatà.

L’incontro pubblico, al quale prenderanno parte circa 600 studenti delle scuole secondarie reggine, sarà l’occasione per analizzare il ruolo della scuola, delle famiglie e delle istituzioni, verso un sistema scolastico di qualità, in vista dell’avvio della Città Metropolitana. L’evento è organizzato dall’associazione Comitato Genitori Scuole di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria e con la Presidenza nazionale Associazione Dirigenti Scolastici.

Insieme al Sindaco Giuseppe Falcomatà e allo studioso Roger Abravanel saranno presenti anche l’Assessore Regionale alla Scuola e Politiche GiovaniliFederica Roccisano, l’Assessore comunale alla Cultura Patrizia Nardi, la Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Mirella Nappa, il Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici Paolino Marotta, il Professore di Politica Economica all’Unical e Fondatore di OpenCalabria Francesco Aiello, il Presidente del Consiglio di Corso di Laurea del Dipartimento di ingegneria civile della Mediterranea Giuseppe Barbaro e il Referente territoriale di Confindustria per il Terziario Innovativo Angelo Marra. Modera il Presidente del Comitato Genitori Scuole Giuseppe Naim.