Il 17 e 18 settembre al centro commerciale Le Ninfee il primo torneo di calcio a 3 in gabbia, con categorie under 15, under 21 e femminile open

Arriva anche nella nostra Reggio il primo torneo di calcio a 3 in una vera e propria gabbia.

L’evento avrà luogo sabato 17 e domenica 18 settembre presso il Centro commerciale “Le Ninfee” (Viale Calabria- RC).

Le squadre saranno divise per categorie quali: maschile under15, maschile under 21 e femminile open; i vincitori sarà premiata grandi premi offerti dai negozi del centro commerciale

Le iscrizioni saranno aperte fino alla mattina del 17 per andare a coprire un tetto massimo di 16 squadre per categoria, affrettatevi a prenotare la vostra squadra che i posti liberi sono molto pochi!

Per info e iscrizioni :331 302 7565 (Antonio)