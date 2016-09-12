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Al centro commerciale ‘Le Ninfee’ il primo torneo di calcio a 3

Il 17 e 18 settembre al centro commerciale Le Ninfee il primo torneo di calcio a 3 in gabbia, con categorie under 15, under 21 e femminile open

12 Settembre 2016 - 14:49 | di Redazione

Pallone da calcio per il torneo di calcio a 3 al centro commerciale Le Ninfee di Reggio Calabria

Arriva anche nella nostra Reggio il primo torneo di calcio a 3 in una vera e propria gabbia.

L’evento avrà luogo sabato 17 e domenica 18 settembre presso il Centro commerciale “Le Ninfee” (Viale Calabria- RC).

Le squadre saranno divise per categorie quali: maschile under15, maschile under 21 e femminile open; i vincitori sarà premiata grandi premi offerti dai negozi del centro commerciale

Le iscrizioni saranno aperte fino alla mattina del 17 per andare a coprire un tetto massimo di 16 squadre per categoria, affrettatevi a prenotare la vostra squadra che i posti liberi sono molto pochi!

Per info e iscrizioni :331 302 7565 (Antonio)

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