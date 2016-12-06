Al centro commerciale Porto Bolaro la ‘Notte dei regali’

Al Centro Commerciale Porto Bolaro è di nuovo “Notte dei Regali”: mercoledì 7 dicembre si terrà l’unico evento in grado di coniugare la magia del Natale, lo spettacolo e tantissime promozioni ideate dai negozi della Galleria, che saranno eccezionalmente aperti fino alle 24:00.

Porto Bolaro offre ai suoi clienti una “serata speciale”, quest’anno dedicata proprio a tutta la famiglia: a partire dalle 17.00 un appuntamento speciale per tutti i bambini, il Musical “Anna e Elsa la Regina del Ghiaccio”, liberamente ispirato alla favola di Frozen, a cui seguirà lo spettacolo “HIP HOP CHRISTMAS” offerto dalla scuola di ballo Jazz Ballet School.

Il cabaret di Giuseppe Castiglia

Un ulteriore “regalo” della serata sarà lo spettacolo di cabaret del grande Giuseppe Castiglia: dalle 21,30 sarà il mattatore della serata, proponendo una serie di personaggi e imitazioni che lasceranno i presenti senza lacrime… per le risate.

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La “Notte dei Regali” si respirerà in ogni angolo del Centro: grazie alla collaborazione con l’Associazione Angeli Bianchi Onlus animatori itineranti intratterranno i più piccini, mentre per i più grandi sarà possibile visitare gli stand lungo la Galleria, che rimarranno allestiti fino al 27 di dicembre. Gli allestimenti natalizi con il grandissimo Albero di Natale renderanno ancora più calda ed accogliente l’atmosfera.

Negozi aperti fino alle 24 e promozioni

Grande attesa anche per gli acquisti, infatti dalle ore 21,00 alle 24, i negozi presenti all’interno della struttura effettueranno speciali promozioni, dedicate allo shopping natalizio, da non perdere! Tra tutte ricordiamo quella dell’ipermercato Carrefour.

Si tratta di un’operazione già sperimentata con grande successo in passato e che oramai è diventata un appuntamento caratteristico del periodo natalizio, come il cenone e Babbo Natale.

Porto Bolaro Shopping Center, il centro commerciale di Reggio Calabria.