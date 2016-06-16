Al centro servizi L’Acquario il progetto ‘Dai tempo al tempo’

Giovedì 16 giugno p.v., con inizio alle ore 16.00, si svolgerà presso il Centro Servizi L’Acquario di Reggio Calabria la Conferenza – seminario conclusivo del Progetto “Dai Tempo al Tempo”, vincitore del “Premio per iniziative di promozione dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, Anno 2012, Progetti da realizzare”, promosso dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ideato e curato dal Consorzio Mediterraneo Stabile per lo Sviluppo Co.Me.S.

La Banca del Tempo di Reggio Calabria

Si parlerà delle attività svolte finora e delle prospettive future della Banca del Tempo di Reggio Calabria, cuore del Progetto “Dai Tempo al Tempo”, nata con l’obiettivo di valorizzare la “risorsa anziano”, di promuovere la cultura intergenerazionale quale esempio importante di scambio di risorse umane tra chi è più anziano e chi è più giovane, di creare una rete in cui anziani e giovani scambiano saperi e conoscenze e realizzano attività congiunte.

I partecipanti al Convegno sapranno cosa è e come funziona la Banca del Tempo, l’istituto di credito speciale, dove al posto del denaro si preleva e si deposita la disponibilità a scambiare prestazioni con gli altri “correntisti”, giovani e meno giovani, utilizzando il tempo come unità di misura.

Gli interventi e gli obiettivi dell’incontro

Nel corso del Convegno, che vedrà anche la partecipazione del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e dell’Assessore al Bilancio Armando Neri, si definiranno le modalità con cui lo scambio intergenerazionale possa divenire una pratica generalizzabile anche in altri contesti.

Per l’occasione il Centro Servizi L’Acquario, sito in via Ciccarello n. 77 a Reggio Calabria, ospiterà la mostra delle opere vincitrici del Concorso “Ri-Tratti d’Argento”, organizzato dalla Banca del Tempo di Reggio Calabria e riservato agli alunni del Liceo Artistico “Preti-Frangipane”.