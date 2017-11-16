Al centro sportivo Sant’Agata l’incontro stampa con Mister Maurizi
La Reggina 1914 comunica l'incontro con la stampa di mister Maurizi, venerdì 17 novembre alle 12.30, in vista della gara con il Lecce di sabato 18 novembre
16 Novembre 2017 - 12:18 | di Eva Curatola
La Reggina 1914 comunica che venerdi 17 novembre alle ore 12.30 presso la “Sala Conferenze” del Centro Sportivo “Sant’Agata” si terrà l’incontro con la stampa di mister Maurizi relativa la gara tra il Lecce e la compagine amaranto prevista per sabato 18 novembre alle ore 20.30.
Si ricorda inoltre che la rifinitura prevista per domani 17 novembre sarà disputata a porte chiuse.
Fonte: Ufficio Stampa – Reggina 1914
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