Al Chiostro di San Giorgio una conversazione con lo storico Giuseppe Caridi
Il 4 luglio alle 21 al Chiostro di S. Giorgio al Corso una conversazione con Giuseppe Caridi su Corona d'Aragona e Mezzogiorno tra Medioevo ed Età Moderna
03 Luglio 2018 - 09:34 | di Eva Curatola
Mercoledì 4 luglio 2018, alle ore 21:00, presso il Chiostro di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove una conversazione con lo storico Giuseppe Caridi sul tema: “Corona D’Aragona e Mezzogiorno d’Italia tra Medioevo ed Età Moderna”.
Relazionerà Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico-amministrativi della Calabria. Il prof. Caridi è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari”.
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