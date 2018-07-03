Mercoledì 4 luglio 2018, alle ore 21:00, presso il Chiostro di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove una conversazione con lo storico Giuseppe Caridi sul tema: “Corona D’Aragona e Mezzogiorno d’Italia tra Medioevo ed Età Moderna”.

Relazionerà Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico-amministrativi della Calabria. Il prof. Caridi è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari”.