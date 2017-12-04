Concerto benefico con cori, orchestra e rock band il 3 gennaio al Teatro Cilea: un viaggio multisensoriale del Liceo Da Vinci e di FreeTogether

Sarà uno spettacolo innovativo il concerto multisensoriale organizzato a scopo benefico dal Liceo Scientifico “L. da Vinci” e dall’Associazione FreeTogether onlus. Fervono da mesi i preparativi per il grande evento “D-LIGHT Epiphania“, inserito anche nel cartellone del Natale reggino, che segnerà una svolta nel panorama dell’allestimento dei concerti polifonici e si terrà giorno 3 gennaio 2018 alle ore 20:30 presso il Teatro “F. Cilea” di Reggio Calabria.

Sul palco cori, orchestra e rock band

Sul palco daranno come sempre il meglio di sé i cori FreeTogether e BeFree, diretti dal M° Marialuisa Fiore ed accompagnati in fasi diverse dello spettacolo da orchestra, diretta dal M° Bruno Tirotta, e rock band: si preannuncia non solo una serata animata dalla buona musica, ma soprattutto “un viaggio leggero e fantastico in un mondo virtuale nel quale immergersi con tutti i sensi”

“Sarà uno spettacolo sorprendente: ormai i cori Befree e Freetogether ci hanno abituato ad alti standard di performance” – dichiara orgogliosa Giusy Princi, la vulcanica e lungimirante Dirigente del Liceo Vinci, – “ma l’asticella si alza ancora una volta: la nuova sfida sarà un allestimento innovativo e coinvolgente, frutto della continua ricerca di un’offerta culturale con radici nella tradizione ma capace di restare al passo con i tempi . A tal proposito sono fiera di ricordare che il coro BeFreedel Liceo Vinci ha ricevuto l’importante denominazione di Centro di Alta Cultura“.

Le parole dell’associazione FreeTogether

Anche i membri del direttivo dell’Associazione FreeTogether onlus, instancabili e propositivi, pongono con voce unanime l’accento sul grande lavoro di squadra svolto e sulle novità che attendono lo spettatore: “Sarà un vero e proprio spettacolo, pur presentando brani di magica, multicolore, evocativa atmosfera natalizia; fondamentale e prezioso è stato come sempre l’apporto di idee stimolanti e l’impegno fattivo a tutti i livelli: coristi, musicisti, scenografi, ballerini“.