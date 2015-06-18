Al Cilea il M.A.D Show 2015 – Let’s dance, F**k Cancer

Danza e solidarietà il 2 luglio al teatro Cilea: l'intero ricavato sarà devoluto all'Ail, con giovani ballerini e il vincitore canadese di Got to Dance

Diamo un calcio al cancro con il “M.A.D Show 2015 – Let’s dance, F**k Cancer”.

Tutti i dettagli della manifestazione che si svolgerà il 2 Luglio al teatro “Cilea” saranno forniti martedì 23 Giugno alle ore 10,30 nella sala Biblioteca di Palazzo Foti, dal consigliere provinciale e regionale Francesco Cannizzaro, dal presidente dell’Ail Rosalba Di Filippo Scali e dai rappresentanti del centro studi Mad Marco Rizzi e Alessia Pizzichemi.

Un ricavato per l’Ail e la ricerca

Uno spettacolo per aiutare la ricerca e i tanti professionisti che, da anni, si sono battuti per sconfiggere la “bestia” cancro. L’intero ricavato infatti, sarà donato all’Associazione italiana contro le leucemie Sezione “Alberto Neri” e vedrà in scena tanti giovani ballerini diretti dalla coreografa reggina Pizzichemi. E non è voluto mancare all’appuntamento il ballerino canadese vincitore del talent “Got to dance” 2013 Lukas Tyrell Mcfarlane che ritorna a Reggio Calabria gratuitamente per esibirsi insieme alle giovani ballerine del Mad.

Un ritorno aspettato dagli addetti ai lavori e dalla comunità ma anche un ritorno che mette in evidenza la sensibilità di un artista internazionale che sposa un progetto atto a promuovere e sostenere la ricerca scientifica, migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro familiari, sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta contro le malattie del sangue.

L’intervento del consigliere Cannizzaro

“Contro il cancro la Provincia c’è anche perché nei prossimi anni raccoglieremo i frutti di filoni di ricerca che sono già stati avviati e di scoperte che sono all’analisi degli scienziati – afferma il consigliere Cannizzaro – Le sfide del futuro non saranno però solo scientifiche ma anche sociali, etiche ed economiche e visto che tanti preziosi studiosi italiani hanno imboccato la strada giusta raggiungendo alcuni importanti traguardi, è nostro dovere non lasciarli soli in questa battaglia ma aiutarli a sviluppare le cure più innovative contro il cancro. I ricercatori lavorano senza sosta per garantire ogni giorno nuovi traguardi: Reggio, e sono certo che lo farà perché ha un grande cuore, ne è una dimostrazione la preziosa iniziativa messa in campo dai giovani professionisti Alessia e Marco, deve schierarsi al loro fianco per rendere il cancro sempre più curabile”.