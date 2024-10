Al Cilea il VI appuntamento della Stagione concertistica 2019

Il foyer del Teatro Cilea ospiterà un altro dei prestigiosi concerti offerti gratuitamente al pubblico dal Conservatorio di Reggio Calabria. Lunedì 3 giugno alle ore 18.00 avrà luogo il recital del pianista Pierluigi Camicia, sesto appuntamento della XXIX Stagione concertistica 2019. In programma musiche del secondo Ottocento di tre grandi compositori russi: Mussorgsky, Tchaikovsky e Scriabin.

Pierluigi Camicia, pugliese, inizia lo studio del pianoforte in tenera età. Nel 1962, a soli dieci anni, vince il primo premio al prestigioso concorso nazionale “ENAL” (La Spezia). A vent’anni vince il primo premio al rinomato concorso pianistico italiano “Città di Treviso”, inizia una prestigiosa carriera come solista in Italia e in Europa, diventa professore al Conservatorio di Bari su chiamata del celebre compositore Nino Rota, allora direttore dell’Istituto. Vincitore dei concorsi “Busoni”, “Chopin” e “Ciani”, ha insegnato a una schiera di studenti diventati apprezzati pianisti in ambito internazionale.

Si dedica principalmente alle esibizioni soliste e il suo talento artistico è stato commentato con entusiasmo da musicisti del calibro di Mstislav Rostropovich, Aldo Ciccolini, Franco Ferrara, ma ha anche acquisito notorietà in Europa come musicista in formazioni cameristiche.

Ha suonato con Michael Flaksman, Nina Beilina, Ruggero Ricci, Melina Mandozzi, Angelo Persichilli, Sebastian Quartett, Trio di Roma, con orchestre dirette da Gabriele Ferro, Samuel Friedmann, Tamás Gál, Walter Proost, Gabriele Gandini, Mario Gusella, Massimo Biscardi etc. nei più importanti teatri italiani ed europei. Tiene masterclass di pianoforte e musica da camera in Italia, Germania, Croazia, Francia e negli Stati Uniti (Cleveland, Salt Lake City, Fresno, Arlington).

Ha inciso musiche di Chopin, Giuliani, Rota, Grieg, Brahms, Franck, Tchaikovsky, Scriabin, Mussorgsky, Faurè e Van Westerhout per etichette prestigiose quali Farelive, Abegg e Bongiovanni.

Ha suonato per importanti istituzioni musicali, tra le quali La Scala di Milano, la Carnegie Hall di New York, l’Oriental Art Center di Shanghai, il Verdi di Trieste, l’Ente Lirico Sinfonico di Cagliari, il Bellini di Catania, La Fenice di Venezia.

È stato direttore artistico dell’Associazione “Auditorium” di Castellana Grotte dalla sua fondazione (1974) fino al 2003, ente che produce e organizza concerti cameristici, sinfonici e opere liriche.

Nel 2002 e 2003 ha diretto il “Talos Jazz Festival” a Ruvo di Puglia, una delle più importanti manifestazioni italiane di musica jazz, ospitando artisti quali Giorgio Gaslini, Uri Caine, John Taylor e altri famosi interpreti italiani e stranieri.

Dal 2003 è direttore artistico della rinomata Camerata Musicale Salentina.

Nel 2007, “per meritata fama”, è stato nominato direttore del Conservatorio Tito Schipa di Lecce dal Ministro per l’Università, e confermato per il triennio successivo.