Al cinema Aurora la proiezione del film ‘La sposa bambina’
Dal 12 al 16 maggio al Cinema Aurora il film di Khadija Al Salami sulla ribellione di una bambina yemenita al matrimonio precoce
12 Maggio 2016 - 13:53 | di Redazione
Al Cinema Aurora di Reggio Calabria dal 12 al 16 Maggio in programma “La Sposa Bambina” con il patrocinio di Amnesty International Italia il film della regista yemenita Khadija Al Salami che viene presentato in questi giorni al Festival dei diritti umani di Milano. Basato su una storia vera : la regista racconta una realtà che ha vissuto sulla sua stessa pelle, la storia di Nojoom, una bambina yemenita che si ribella alla pratica del matrimonio precoce, dove vengono violati i suoi diritti dall’ignoranza del padre e del marito.
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