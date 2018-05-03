La scuola paritaria “La Nuvoletta”, in collaborazione con il Comitato UISP di Reggio Calabria, presenta la PARTITA DEL CUORE che si svolgerà il 5 maggio alle ore 17.30 al circolo Crucitti.

Alla manifestazione parteciperanno: Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ASD Vigor, Reggio Village e l’associazione AIL.

L’iniziativa organizzata dalla scuola, ha come obiettivo quello di sensibilizzare i bambini alla solidarietà. Il ricavato sarà devoluto all’associazione AIL sezione Alberto Neri di Reggio Calabria – Vibo che opera presso il “Grande Ospedale Metropolitano” nel reparto di oncoematologia e grazie alla loro presenza costante, danno sostegno alle famiglie e ai bambini per affrontare la malattia e restituire una quotidianità fatta di gioco, studio, sorrisi e allegria creando un’atmosfera di serenità che possa contribuire a lottare contro la malattia. L’evento sarà rallegrato dai bambini.