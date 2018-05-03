Al Circolo Crucitti la ‘Partita del cuore’
Il 5 maggio al circolo Crucitti la Partita del cuore della scuola La Nuvoletta: in campo forze dell'ordine e Reggio Village, il ricavato all'AIL per i bambini
03 Maggio 2018 - 17:27 | di Davide Nucera
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La scuola paritaria “La Nuvoletta”, in collaborazione con il Comitato UISP di Reggio Calabria, presenta la PARTITA DEL CUORE che si svolgerà il 5 maggio alle ore 17.30 al circolo Crucitti.
Alla manifestazione parteciperanno: Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ASD Vigor, Reggio Village e l’associazione AIL.
L’iniziativa organizzata dalla scuola, ha come obiettivo quello di sensibilizzare i bambini alla solidarietà. Il ricavato sarà devoluto all’associazione AIL sezione Alberto Neri di Reggio Calabria – Vibo che opera presso il “Grande Ospedale Metropolitano” nel reparto di oncoematologia e grazie alla loro presenza costante, danno sostegno alle famiglie e ai bambini per affrontare la malattia e restituire una quotidianità fatta di gioco, studio, sorrisi e allegria creando un’atmosfera di serenità che possa contribuire a lottare contro la malattia. L’evento sarà rallegrato dai bambini.
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