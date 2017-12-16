Sabato 16 Dicembre ore 20,30 Tributo “Lucio Battisti ” con i Battisti4ever al Funny Club. Divertimento assicurato per adulti e bambini con Musica dal vivo, cena con giro pizza e parco giochi assistito.

La band vuole rendere omaggio ad uno tra i più grandi, influenti e innovativi cantautori italiani: il grande LUCIO BATTISTI. Rendergli un tributo è per noi doveroso, perché le sue canzoni hanno rappresentato la colonna sonora della nostra vita e, ancora oggi, nel riascoltarle trasmettono emozioni e ci rievocano momenti di vita e sensazioni vissute.

Riteniamo che il grande cantautore sia stato sempre all’avanguardia nello scenario della musica italiana, fonte di ispirazione per molti suoi colleghi, che però rimanevano un passo indietro, infatti lui era sempre oltre e i suoi successi erano già diventati dei classici destinati a rimanere eterni, tanto che le sue canzoni sono conosciute e cantate anche dai nostri figli.

Ci piace immaginarlo ancora rinchiuso nel suo eremo protettivo, distante da ogni sguardo, da ogni disturbo esterno a produrre, attraverso la ricerca musicale, nuova musica che lo ha portato a stare “avanti” rispetto a tutti gli altri.

Un ringraziamento particolare a Denise Patitucci per la realizzazione grafica.

Per info&prenotazioni 392/4055945- 0965/48247