Menù dedicato per le coppie, giochi, animazione e premi in palio: San Valentino al Funny Club, con menù baby e parco giochi assistito per i più piccoli

Come ogni anno, puntuale arriva San Valentino, la festa per tutti gli innamorati. Uno dei modi migliori di esprimere il proprio amore è attraverso il cibo: per sfuggire al copione di sempre quindi, l’ideale è trascorrere una serata con il proprio partner, tra divertimento e buon cibo.

Al Funny Club un San Valentino speciale. Tra giochi di coppia e animazione, gli innamorati troveranno l’atmosfera ideale per celebrare il giorno dedicato all’amore, e con un pò di fortuna potranno aggiudicarsi uno dei premi in palio. Menù dedicato per le coppie, dall’antipasto al dolce, ad un prezzo speciale.

Come sempre il Funny Club si ricorda dei più piccoli. Per tutti i bambini presenti un ‘menù baby‘ con la possibilità di trascorrere una serata in allegria, nel parco giochi assistito presente all’interno del locale.

Vi aspettiamo…da noi sarà diverso!