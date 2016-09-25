Al Garden resort Calabria Demo LSS 2016

Workshop con esperti internazionali, prove dal vivo dei prodotti e musica live: il 28 e 29 settembre torna l'appuntamento dell'azienda calabrese leader nell'audio professionale

Il 28 e il 29 Settembre 2016 presso il Garden Resort Calabria avrà luogo la Demo LSS 2016.

LSS Advanced Speaker System, azienda manifatturiera calabrese, leader nel settore dell’audio professionale, esporta in tutto il mondo realizzando prodotti caratterizzati da elevate performance audio e un design unico.

Due giorni di musica dal vivo, workshop, dimostrazione prodotti e networking. All’evento parteciperanno, da tutto il mondo, i distributori e i clienti LSS, ingegneri del suono, esperti del settore e musicisti.

Il programma della Demo LSS 2016

Il programma dell’evento prevede tre momenti distinti:

Formazione: col fine di offrire un’occasione unica di crescita e scambio di opinione per il settore dell’audio professionale. L’evento prevederà differenti workshop tenuti da importanti nomi del settore internazionale pro audio; le presentazioni spazieranno dalle metodiche di misura dei sistemi line array (Michael Schoebel e Jens Seekamp, Germania), alle tecniche di stage management (Toni Soddu, UK), alla presentazione di specifici case study sviluppati nel mercato USA (Jae Lee, USA), a interventi focus sulle istallazioni audio (Preben Paulsen, Germania).

Dimostrazione dal vivo dei prodotti LSS: Parte dei due giorni saranno dedicati all’esposizione e al live testing del range dei prodotti LSS.

Live music: In entrambi i giorni, dalle 21 alle 23, avranno luogo dei concerti aperti al pubblico che vedranno come protagonisti importanti artisiti: 28 Settembre 2016 Parafonè (Musica Mediterranea) Francesco Loccisano Sicari quartet (World Music) 29 Settembre 2016 Caterina Francese e Francesco Anile – Opera e Musica Classica Emilio Sorridente – Psychedelic Rock

Programma completo e partecipazione ai workshop

Il programma completo della manifestazione può essere visionato su www.lss.it. La Demo LSS, arrivata ormai alla sua quinta edizione, rappresenta una manifestazione unica che mira a soddisfare le esigenze degli appasionati e curiosi del settore dell’audio professionale.

Inoltre, l’evento per il suo carattere internazionale è un’opportunità di confronto e crescita unica per il territorio. Tutti gli interessati possono pre-registrarsi all’evento o richiedere ulteriori informazioni scrivendo a info@lss.it.

La partecipazione ai workshop (in lingua inglese), dimostrazioni prodotti e concerti è gratuita e aperta al pubblico, eventuali costi di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti, i quali dovranno accreditarsi prima di prendere parte all’evento, presso la reception del Garden Resort Calabria.