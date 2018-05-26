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Al Koma Restaurant il quarto appuntamento di “Fierce Woman”

Il tema è la luce: al Koma Restaurant il quarto appuntamento di Fierce Woman con pittrice, fiorista e orafe

26 Maggio 2018 - 13:57 | di Eva Curatola

Al Koma Restaurant il quarto appuntamento di “Fierce Woman”

“Light”: è questo il tema del quarto episodio di “Fierce woman”, il format ideato e realizzato da “ElleP event &wedding”. L’appuntamento è per domani, domenica 27 maggio, con inizio alle ore 20.30 al “KOMÃ”, di via Crisafi 24 a Reggio Calabria. Le ospiti per il quarto appuntamento sono la pittrice Tina Sgrò, la fiorista Nelly Falzea e le orafe Tripodi.

«Il tema per il quarto episodio di “Fierce Woman”, ha affermato Laura Pizzimenti- ideatrice del format- è la luce. La luce che serve all’artista Tina Sgrò per creare l’opera , la luce che viene emanata dalle pietre preziose e dai metalli nobili lavorati dalle orafe Tripodi del “Crogiuolo”, la luce quale linfa vitale per i fiori di Nelly Falzea. Ma, soprattutto, la luce che brilla dentro ogni donna “Fierce” e tutte queste donne, che con il loro sapere, la loro arte, e la loro passione e determinazione, la possiedono e la fanno divenire la loro arma vincente».

L’evento quindi, prevede una conversazione culturale con le artiste reggine. Un’altra presenza importante sarà inoltre l’Unicef. “Fierce Woman” infatti ospita l’Unicef poiché «dietro ad ogni bambina felice si cela una futura donna Fierce».

L’appuntamento prevede la selezione musicale da lounge bar a cura di Antonio Lubrano. Le ospiti verranno presentate al pubblico attraverso  allestimenti e reportage fotografici del fotografo  professionista Alfredo Muscatello. La luce di “Fierce woman” torna a brillare.

Fierce Woman, quarto appuntamento al Koma Restaurant di Reggio Calabria Evento Fierce Woman al Koma Restaurant di Reggio Calabria sul tema della luce Quarto episodio di Fierce Woman al Koma Restaurant, via Crisafi a Reggio Calabria Fierce Woman al Koma Restaurant: appuntamento con le artiste reggine

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