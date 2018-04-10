Venerdì 13 Aprile, alle ore 16.00, nell’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso Campanella” il prof. Alberto De Toni, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine e Segretario Generale presso la Conferenza dei Rettori delle Università italiane, relazionerà sul tema “INTELLIGENCE E PREVISIONE“.

Il prof. Alberto De Toni, ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale presso la stessa Università degli Studi di Udine, è stato Preside della Facoltà di Ingegneria, Presidente dell’Associazione Scientifica Italiana di Ingegneria Gestionale, Presidente della Commissione Nazionale del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) per la Riorganizzazione dell’Istruzione Tecnica e Professionale, Presidente dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico della Montagna del Friuli Venezia Giulia, Vice Presidente di Area Science Park di Trieste.

É membro del Comitato Nazionale per lo Sviluppo della Cultura Scientifica e Tecnologica del MIUR. Ha svolto la propria attività di ricerca nel campo dell’Ingegneria Gestionale focalizzandosi su filoni quali organizzazione della produzione, gestione dell’innovazione e gestione della complessità.

Ha coordinato molti progetti di ricerca tra cui 5 progetti di ricerca europei come leader di progetto e 4 progetti europei come leader di unità locale. L’attività di ricerca si è concretizzata in 283 pubblicazioni scientifiche.

L’incontro si inserisce nella programmazione del corso su Intelligence e Cittadinanza attiva, propedeutico alla partecipazione degli studenti interessati, nell’ambito di Alternanza scuola-lavoro, alle attività promosse dal Laboratorio sull’Intelligence dell’Università della Calabria, diretto dal prof. Mario Caligiuri.