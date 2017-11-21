Sabato 25 Novembre, dalle 8:15 alle 12:00 ca., si terrà a Reggio Calabria presso il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” la prima giornata dell’evento “Tutela nelle scuole: conoscere, comprendere, educare per sfuggire alle insidie di alcool e sostanze stupefacenti”.

Ente organizzatore è l’Ordine dei Chimici della Calabria, che, grazie alla sinergia con il Gabinetto di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, ha realizzato un Protocollo d’intesa per la diffusione degli elementi di conoscenza scientifica inerenti le droghe e l’alcol, sia sotto l’aspetto chimico (categorie, tipologie più diffuse e nuove molecole esistenti sul mercato) sia sotto l’aspetto biologico (effetti negativi che interagiscono sull’organismo).

Il protocollo tra Ordine dei Chimici e Polizia Scientifica

Firmatari e parti attive per la realizzazione del Protocollo sono il dott. chim. Alessandro Teatino, presidente dell’Ordine dei Chimici della Calabria, ed il dott Ferruccio Martucci, V.Q.A del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria, grazie altresì all’indispensabile apporto del dott. Francesco Sudoso, Responsabile dei laboratori forensi del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, che durante gli incontri relazionerà agli studenti su caratteristiche ed effetti delle sostanze stupefacenti e psicotrofe sotto il profilo scientifico.

Il dott. Giovanni Andò, medico legale, tratterà invece gli effetti delle droghe sul corpo umano. Il progetto prevede la realizzazione di incontri itineranti ed è rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori ed è organizzato in collaborazione con gli Istituti che ne fanno richiesta.

Gli studenti protagonisti dell’incontro

Il “Leonardo da Vinci”, nell’ambito delle attività di “Educazione alla salute” programmate nel corrente anno scolastico, ospiterà l’evento grazie alla disponibilità della dirigente prof.ssa Giuseppina Princi e del prof. Pasquale Spinella che, accogliendo l’iniziativa, hanno collaborato con i referenti dell’Ordine dei Chimici della Calabria, il dott. chim. Ferdinando Delfino e l’avv. Filomena Pirrello, per la organizzazione dell’incontro. Protagonisti della giornata saranno gli studenti delle classi quinte del Liceo, ai quali sarà dato anche spazio per un dibattito sugli argomenti trattati dai relatori.

Fonte: Ordine dei Chimici della Calabria