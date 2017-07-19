Mercoledì 19 Luglio sono stati premiati presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci i 41 studenti che hanno conseguito la lode agli Esami di Stato 2017. Si fa presto a dire: “al Sud voci facili”. In realtà Questi successi individuali degli studenti del Leonardo da Vinci sono la logica conseguenza di un lavoro certosino fatto nel corso di un quinquennio ricco di innovazioni e opportunità scandito però da un durissimo lavoro di studenti e docenti, promosso e coordinato dalla Ds Giuseppina Princi che certo in questi anni non si è certo risparmiata in qualità e quantità di lavoro profuso per fare del Liceo reggino un polo di eccellenza.

Biomedicina e Cittadinanza e Costituzione a livello nazionale

E’ di questi giorni la ratifica ministeriale per fare del corso di Biomedicina con l’Ordine dei Medici una sperimentazione nazionale alla quale stanno aderendo scuole di tutta Italia, e lo stesso si può dire per il corso di Cittadinanza e Costituzione con la Procura di Reggio Calabria, percorsi anche questi sposati a livello nazionale da molte scuole dello stivale italico.

I risultati parlano poi da soli, con un palmares in concorsi e premi nazionali che vedono protagonisti i ragazzi reggini del liceo praticamente in tutte le discipline curriculari, come prova del nove di un’organizzazione dei dipartimenti, con tutti i docenti impegnatissimi a dare ai propri ragazzi opportunità e indicazioni al passo coi tempi.

Contro la dispersione: sportelli e potenziamenti

Ma i successi del Leonardo da Vinci non sono solo questi perché il vero successo è la riduzione dei drop out, degli studenti a rischio, dei più deboli. Per questo sono stati istituiti sportelli e potenziamenti anche con professori dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, fortemente voluti oltre che dalla dirigente Giuseppina Princi dal Magnifico rettore Pasquale Catanoso e dal prof Massimiliano Ferrara, proprio perché è l’ultimo a determinare la possibilità di una vera crescita sostanziale in un territorio per sé povero ma ricco di intelligenza e, quando e se si vuole, di operosità. La Dirigente, Giuseppina Princi non nasconde la soddisfazione per i risultati raggiunti: “Premiare questi ragazzi significa premiare il lavoro di una intera collettività.

La lode la meritano tutti, in realtà. Tutti i ragazzi che si sono impegnati per crescere, per migliorare di giorno in giorno, spostando il confine del loro orizzonte ogni giorno un po’ più avanti, così come tentiamo di fare noi, dirigenza e docenti, segreteria e personale Ata. Non c’è un escluso nella nostra scuola, ognuno mette tutto ciò di cui è capace con l’umiltà di imparare dagli altri e con la voglia di creare una dimensione etica ed estetica migliore di anno in anno.

L’augurio della dirigente ai diplomati

Ai ragazzi che si sono diplomati quest’anno auguro un futuro radioso, fatto di cose semplici e di valori autentici. So che la grandezza dei sogni è fatta soprattutto della capacità di immaginare, ma realizzare i sogni significa anche duro lavoro e capacità di mantenere la rotta. Ci stiamo provando tutti”.