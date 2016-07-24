Al lido Stella Marina la presentazione di “Cic – l’ultima missione” di Giuseppe Nicolò

di Eva Curatola – “Mercoledì d’autore…libri in riva al mare” questo il nome della rassegna letteraria che prende vita ogni settimana, nell’incantevole scenario del lido “Stella Marina” di pentimele. Un’iniziativa nata dai primi di luglio e che proseguirà per il resto dell’estate, con la presenza di autori dal forte impatto territoriale e dei loro fantastici libri.

Del resto per gli amanti della lettura cosa c’è di meglio di una fresca serata estiva e un libro in riva al mare? L’idea della rassegna nasce in collaborazione con Laruffa Editore, la casa editrice da sempre impegnata nel valorizzare i reggini e la loro voglia di scrivere, e con l’associazione culturale Anassilaos.

Gli autori della Laruffa Editore avranno dunque l’opportunità di presentare le loro opere, non solo in riva al mare, ma anche in un’atmosfera rilassante, con la suggestiva cornice offerta dallo Stretto di Messina.

Giuseppe Nicolò e il romanzo d’esordio

A far da protagonista questa settimana sarà Giuseppe Nicolò, con il suo primo libro “Cic – l’ultima missione“. Un romanzo di esordio che riesce a sprigionare in ogni singola pagina l’anima dello scrittore, sorprendente e geniale allo stesso tempo.

Una storia d’amore che si sviluppa in parallelo ad una trama drammatica, dove l’obiettivo è quello di sconfiggere il terrorismo. Un tema più che mai attuale, soprattutto negli ultimi giorni, in cui in televisione non si sente parlare d’altro che “attacchi terroristici”. Una realtà da tempo esistente ma che giorno per giorno diventa, purtroppo, sempre più tangibile, sempre più viva.

L’autore, quando dieci anni fa iniziò a scrivere il romanzo, in una sorta di premonizione funesta, già parlava di un francese di seconda generazione, di origine siriana, imbottito di tritolo, che si fa esplodere all’interno di un teatro di Parigi. Storie che a sentirle oggi fanno venire il freddo.

Una spy story da Reggio Calabria a New York

Si tratta di una vera e propria spy story che prende forma e si dipana da Reggio Calabria a New York, e poi Londra, Parigi, Cracovia, Roma, Abu Dhabi e Giacarta, con continui colpi di scena ed un finale degno di un thriller.

A far del libro una storia avvincente però, non sono solo le vicende collegate al terrorismo, ma anche l’affascinante storia d’amore che nascerà tra un agente speciale della CIA sotto copertura e la figlia dello “sceicco del terrore”.

Un libro dunque che finisce per essere un inno all’amore che vince su tutto, ma anche il trionfo della giustizia sui mali che popolano questo mondo.

Quando incontrare l’autore

L’appuntamento con l’autore di questo libro, che potremmo definire allo stesso tempo rivelazione e premonizione, è per Mercoledì 27 luglio alle ore 19:30 presso il lido Stella Marina di pentimele.