Kiwanis Reggio, passaggio della campana: Alessandro Rossi nuovo presidente. Solidarietà e nuovi progetti – FOTO

Una serata all’insegna della continuità, dell’amicizia e della solidarietà, con lo sguardo rivolto ai bambini e alle nuove generazioni. Il Kiwanis Club Reggio Calabria ha celebrato il tradizionale passaggio della campana, che segna l’inizio del nuovo anno sociale 2026/2027 e il cambio alla guida dell’associazione.

A raccogliere il testimone dalla presidente uscente Fabiana Venezia è Alessandro Rossi, chiamato a proseguire il percorso del club attraverso nuove iniziative dedicate al territorio, all’inclusione e al sostegno delle persone più fragili.

Il passaggio della campana e le autorità presenti

La cerimonia si è svolta venerdì 23 ottobre, nella cornice de L’Accademia Gourmet di Reggio Calabria, alla presenza di soci, rappresentanti istituzionali e autorità kiwaniane.

Tra i relatori il Luogotenente Governatore della Divisione 13 Calabria Mediterranea Saverio Gerardis e l’Immediate Past Governor Basilio Valente.

A fine serata per formulare gli auguri al club hanno partecipato il governatore Nunzio Spampinato e il governatore eletto del Kiwanis International Distretto Italia-San Marino Francesco Cardile.

Un appuntamento particolarmente significativo per il club reggino, che ha rappresentato non soltanto il momento del cambio di presidenza, ma anche l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e presentare gli obiettivi del nuovo mandato.

Basilio Valente: “Primi nel mondo occidentale per nuovi soci”

Nel corso della serata, l’Imm. Past Governatore Basilio Valente ha evidenziato i risultati raggiunti dal Kiwanis sul fronte della crescita associativa, sottolineando il ruolo di primo piano del Distretto Italia-San Marino a livello internazionale.

“Nel mondo occidentale siamo in termini di membership, ovvero di iscrizione di nuovi soci siamo i primi di tutti i distretti del mondo occidentale”, ha dichiarato Valente.

Un risultato che, secondo quanto illustrato dal Governatore Eletto, colloca il Distretto davanti alle realtà degli Stati Uniti, del Canada e degli altri Paesi europei, mentre le maggiori crescite sono state registrate in Sud America e in Asia.

Un dato accolto con soddisfazione e che testimonia la capacità del Kiwanis di continuare ad attrarre nuovi soci attorno ai valori del volontariato e del servizio alla comunità.

Fabiana Venezia: un anno di crescita e il passaggio a ETS

Emozione e gratitudine nelle parole della presidente uscente Fabiana Venezia, che ha ripercorso i momenti più importanti del proprio mandato, soffermandosi sul percorso di riorganizzazione del club e sulle numerose attività realizzate.

“Questo è il bello del Kiwanis, cioè è un continuo rinnovarsi, è un continuo ricambio, è una continua crescita”.

Tra i traguardi più significativi dell’anno appena concluso, Venezia ha ricordato il passaggio del club a Ente del Terzo Settore (ETS), un risultato che rappresenta un importante passo nel percorso di consolidamento dell’associazione.

La presidente uscente ha poi rivolto un sentito ringraziamento alla propria famiglia e a quella kiwaniana, riconoscendo il contributo dei soci che l’hanno accompagnata durante l’intero mandato.

Un pensiero particolare è stato dedicato al segretario Ignazio Romanò, al tesoriere e agli altri componenti del club che hanno collaborato all’organizzazione degli eventi e alla realizzazione dei progetti.

Parole di stima anche per il suo successore Alessandro Rossi, al quale Venezia ha affidato simbolicamente la guida di una realtà associativa che, nell’ultimo anno, ha vissuto una fase di rinnovamento e crescita.

Alessandro Rossi: “Impegno, unità e passione”. Al centro bambini, giovani e ambiente

Il nuovo presidente Alessandro Rossi ha delineato le priorità del proprio mandato, mettendo al centro la partecipazione dei soci e la volontà di realizzare progetti concreti per la comunità.

“Ce la metterò tutta con impegno unità e passione per continuare il lavoro insieme a tutti voi”.

Rossi ha ringraziato Fabiana Venezia per il lavoro svolto, sottolineando l’importanza di poter contare su un club organizzato e unito. Alla presidente uscente, che continuerà a offrire il proprio contributo nel ruolo di vicepresidente, ha rivolto un invito a proseguire il percorso intrapreso.

Nel suo intervento ha ribadito come il Kiwanis sia prima di tutto una grande famiglia, nella quale i risultati non dipendono esclusivamente dal presidente o dagli altri dirigenti, ma dall’impegno condiviso di tutti i soci.

Bambini, giovani, comunità e ambiente saranno i punti di riferimento dell’anno sociale 2026/2027.

Particolare attenzione sarà dedicata all’educazione ambientale, attraverso iniziative rivolte ai più piccoli per promuovere il rispetto della natura e degli spazi pubblici.

Tra i progetti annunciati, Rossi ha indicato la volontà di partire da un’area verde affidata al Kiwanis dall’amministrazione comunale, coinvolgendo i bambini in attività di sensibilizzazione e cura dell’ambiente.

L’obiettivo è trasmettere alle nuove generazioni valori come il rispetto, l’empatia, la generosità e il senso di comunità, attraverso esperienze concrete e gesti quotidiani.

Kiwanis e Unitalsi insieme: un accordo per aiutare i bambini più fragili

Uno dei momenti più significativi della serata è stato dedicato alla solidarietà, con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Kiwanis Club Reggio Calabria e l’Unitalsi, rappresentata dal presidente della sezione reggina, dott. Vincenzo Trapani Lombardo.

Una collaborazione che nasce dalla condivisione di valori e obiettivi, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie che affrontano situazioni di fragilità.

Nel suo intervento, Trapani Lombardo ha raccontato l’impegno dell’Unitalsi, attiva sul territorio reggino dal 1958 e impegnata nell’organizzazione di pellegrinaggi a Lourdes attraverso il tradizionale Treno Bianco.

Tra le esperienze ricordate, un viaggio dedicato ai bambini con diabete, organizzato due anni fa, e un pellegrinaggio che, nel giugno scorso, ha coinvolto bambini affetti da leucemia.

Iniziative che richiedono un notevole impegno organizzativo ed economico, soprattutto per consentire la partecipazione delle famiglie che non possono sostenere autonomamente i costi del viaggio.

Ed è proprio su questo fronte che si concretizza la collaborazione con il Kiwanis.

Il service solidale della serata sarà destinato a sostenere le spese di partecipazione al prossimo pellegrinaggio di un bambino la cui famiglia non dispone delle risorse economiche necessarie.

Un gesto concreto che dà immediatamente seguito all’accordo tra le due associazioni.

Il presidente dell’Unitalsi ha ringraziato il club per il sostegno, evidenziando la vicinanza tra le finalità delle due organizzazioni e l’importanza di costruire una rete di solidarietà capace di offrire opportunità anche a chi vive condizioni di maggiore difficoltà.

Un nuovo anno all’insegna della solidarietà e della partecipazione

Il passaggio della campana tra Fabiana Venezia e Alessandro Rossi apre dunque una nuova fase per il Kiwanis Club Reggio Calabria.

Da una parte, l’eredità di un anno caratterizzato dal rafforzamento dell’organizzazione e dal passaggio a ETS. Dall’altra, un programma che punta su iniziative concrete, attenzione all’ambiente, educazione dei più piccoli e collaborazione con le associazioni del territorio.

L’intesa con l’Unitalsi rappresenta il primo segnale del percorso annunciato dal nuovo presidente: trasformare i valori del Kiwanis in azioni capaci di incidere sulla vita delle persone, a partire dai bambini e dalle famiglie più fragili.