Reggio Calabria riabbraccia il grande volley. La Domotek Volley riparte dalla A2

L’esordio non è arrivato per caso, ma con lavoro serio, programmazione e impegno. La prima in casa in A2 Credem è un traguardo prestigioso che giunge al culmine di un’annata straordinaria al piano di sotto, coronata dalla conquista della Coppa Italia Del Monte, della Supercoppa e della Promozione, oltre ai riconoscimenti nazionali conferiti dalla Lega Volley al tecnico Antonio Polimeni con il Premio “Costa-Anderlini”, all’addetto stampa Giovanni Mafrici con il Premio “Roberto Stracca” e alla tifoseria amaranto con il Premio “Kirk Kilgour”.

Uno degli argomenti principali della prima in casa degli amaranto, infatti, è proprio questo: la Lega Volley andrà a premiare il pubblico amaranto con il conferimento per il pubblico più corretto della Serie A Credem Banca, raggiungendo traguardi numerici totalmente fuori categoria e culminando il campionato con i settemila e rotto della gara contro Belluno Volley che ha decretato il salto di categoria.

Gli amaranto arrivano alla sfida con il morale alto e con due punti in classifica. L’esordio a Pineto, contro una delle Big del torneo, l’Abba, è stato emozionante: 2-3 palpitante, con rimonte e gioco concreto, un Klemen Sen subito a suo agio, un Lazzaretto pungente, Saitta recuperato al palleggio ed un team che ha risposto con orgoglio e vittoria.

L’avversario: Consoli Sferc Brescia

La Consoli Sferc Brescia si presenta ai nastri di partenza della stagione 2026/27 al suo tredicesimo anno in serie A con un gruppo profondamente rinnovato, costruito mescolando esperienza, talento e giovani di prospettiva. Alla guida dei Tucani c’è Zambonardi, affiancato dall’esperto ex regista biancoblù Simone Tiberti, rinnovato al servizio della squadra nel ruolo di viceallenatore.

Il roster biancoblù vede Salsi in regia, palleggiatore di esperienza in arrivo dalla SuperLega, con un reparto offensivo che può contare sull’opposto Manuele Lucconi e su due importanti schiacciatori stranieri come lo slovacco Julius Firkal e sullo spagnolo Francisco Iribarne. Al centro svettano Sanfilippo, Andrea Solazzi e Ciccolella, mentre la seconda linea è affidata ai liberi Bonisoli dal Verona e alla colonna Franzoni. Compagnoni per il momento non dovrebbe essere della partita, perché sta recuperando da un infortunio subito la scorsa stagione quando era a Siena.

L’inizio di campionato è stato col botto vincendo la Supercoppa Del Monte battendo l’Abba Pineto. Il bis non è arrivato con la sconfitta all’esordio, vero risultato sorprendente di giornata, 0-3 contro la Rinascita Lagonegro.

Diretta gratuita sul canale nazionale DAZN con telecronaca di Giovanni Mafrici(bisogna solamente registrarsi sul canale nazionale). Arbitrano Stefano Chiriatti di Lecce e Marco Pazzaglini di Roma.