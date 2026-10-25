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Calciomercato serie D: ritorno importante in casa dell’Athletic Palermo

Oggi match delicato contro la sorpresa Avola

25 Ottobre 2026 - 08:39 | Redazione

Pallone da calcio bianco e nero su un prato verde

Otto punti e una collocazione a metà classifica per l’Athletic Palermo, protagonista di un inizio di stagione decisamente diverso rispetto alla passata stagione. La squadra oggi scenderà in campo per affrontare l’ostico Avola e nel frattempo si è irrobustito in difesa con un gradito ritorno.

Il comunicato

Gonzalo Sánchez è nuovamente un calciatore dell’Athletic Club Palermo!
Il roccioso difensore argentino torna a vestire la maglia nerorosa dopo essere stato uno dei protagonisti della scorsa stagione, contribuendo alla corsa ai playoff nel campionato di Serie D.
Grinta, esperienza e senso di appartenenza: Colo torna alla base, pronto a mettere nuovamente le proprie qualità al servizio della squadra e di mister Giuseppe Ferazzoli”.

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