Al MACA una mostra per ricostruire la scuola di Amatrice
Dal 18 marzo al MACA di Acri la mostra ideata dagli studenti del liceo Julia con opere di Fattori, Levi e altri artisti per ricostruire la scuola elementare di una frazione di Amatrice
13 Marzo 2017 - 10:32 | di Vincenzo Comi
A partire da sabato 18 marzo 2017, il MACA (Museo Arte Contemporanea Acri) ospiterà la mostra Alterniamoci per ricostruire, da Fattori a…, ideata e curata dal gruppo Quelli del MACA, composto dai ragazzi del Liceo V. Julia di Acri che stanno svolgendo il programma di Alternanza Scuola Lavoro presso il museo.
La mostra è composta da opere di: Giovanni Fattori, Michele Cascella, Maurizio Delvecchio, Athos Faccincani, Silvio Formichetti, Carlo Levi, Llewelyn Lloyd, Antonio Pedretti, Enotrio Pugliese, tra gli altri, in prestito dal Museo Permanente di Arte Contemporanea di Preta, ed è finalizzata alla ricostruzione della Scuola Elementare della stessa frazione di Amatrice, colpita dal sisma dello scorso agosto.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie